Ile Maurice: Le ministère de la Santé et Landscope (Mauritius) Ltd signent un contrat de bail

communiqué de presse

Un contrat de bail a été signé, aujourd'hui, entre le ministère de la Santé et du Bien-être et Landscope (Mauritius) Ltd pour la mise en œuvre de plusieurs projets à Côte d'Or. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, était présent lors de la signature du bail.

Les signataires étaient la Chief Executive Officer de Landscope (Mauritius) Ltd, Mme Naila Hanoomanjee, et la Senior Chief Executive du ministère de la Santé et du Bien-être, Mme Dalida Allagapen.

Dans une déclaration, le ministre Jagutpal a fait ressortir que l'accord signé permettra à son ministère de bénéficier de quelque 30 arpents de terrain pour mettre en œuvre plusieurs projets qui étaient en préparation depuis un certain temps. Les projets comprennent : un entrepôt médical moderne pour assurer un meilleur suivi du stockage ; un service central de laboratoire de santé ; un nouveau centre cardiologique ; ainsi que la mise en œuvre du projet Ayush.

Pour sa part, Mme Hanoomanjee a rappelé que Landscope (Mauritius) Ltd est propriétaire de quelque 2 000 arpents de terrain à Côte d'Or. Elle a indiqué qu'une demande a été faite par le ministère de la Santé et du Bien-être il y a quelque temps pour y établir un Health Hub.

En outre, elle a fait ressortir qu'un plan directeur, qui a été conçu à cet effet, comprend également l'établissement d'un Education Hub. Le Health Hub, selon elle, sera situé face au Complexe sportif national de Côte d'Or et le bail s'étendra sur une période de 90 ans.

Par ailleurs, elle a affirmé qu'avec la mise en œuvre de plusieurs projets, Côte d'Or se transformera progressivement en ville. Elle a précisé que pour ce projet, le ministère de la Santé et du Bien-être prendra en charge tous les coûts d'infrastructure tout en ajoutant qu'il sera de même pour le ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Education Hub.

Mme Hanoomanjee a également rappelé qu'une première phase, c'est-à-dire la mise en oeuvre du Data Technology Park de Côte d'Or, a récemment été lancée.