Ile Maurice: Visite de courtoisie de la Haut-Commissaire de l'Afrique du Sud auprès du ministre de l'Economie bleue

communiqué de presse

La Haut-Commissaire de la République de l'Afrique du Sud à Maurice, Dr Hlamalani Nelly Manzini, a rendu une visite de courtoisie auprès du ministre de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo, ce matin, à Port-Louis.

Lors d'une déclaration, Dr Manzini a souligné que la rencontre avec le ministre a été cordiale et fructueuse. Les discussions, a-t-elle fait ressortir, ont porté sur l'importance de consolider davantage les liens bilatéraux entre Maurice et les pays africains, en particulier face aux enjeux liés à l'économie bleue et l'industrie de la pêche.

Elle s'est aussi appesantie sur les relations de longue date entre les deux pays tout en soulignant la volonté de l'Afrique du Sud de collaborer avec Maurice dans les domaines d'intérêt mutuel, à savoir : le partage de l'expertise et de la recherche en ce qui concerne l'économie bleue et l'industrie de la pêche ; l'émancipation de main-d'œuvre par le biais des plans de formation et ; l'autonomisation économique des femmes des deux pays.