Afrique: Amical Maroc-Ghana - Presque un match qualificatif de Coupe du monde, selon Halilhodzic

Le Maroc affronte le Ghana en amical, ce mardi 8 juin, en prévision des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Après avoir assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun en 2022, le Maroc poursuit sa préparation. Les Lions de l'Atlas ont un test grandeur nature, ce mardi 8 juin face au Ghana, au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Un adversaire difficile qu'il faudra battre, pour continuer à progresser. Une rencontre qui permettra au sélectionneur Vahid Halilhodzic, de jauger le niveau de préparation de ses hommes, en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022.

«Le Ghana est derrière nous au classement FIFA. Mais c'est une équipe qui peut nous gêner avec ses qualités athlétiques, son agressivité et sa vivacité... , déclare le coach marocain, Vahid Halilhodzic. C'est presque un match qualificatif de Coupe du monde... , ajoute le technicien, appelant ses troupes à avoir le bon état d'esprit. Si on gagne nos deux matches amicaux et qu'on progresse dans le classement FIFA, cela pourra être avantageux pour nous en cas de barrages pour le Mondial 2022... », estime Vahid.

Face au Ghana, un des ténors du football africain, qui regorge de joueurs talentueux, évoluant dans les plus grands championnats européens, les coéquipiers d'Achraf Hakimi, tenteront de signer une bonne prestation et faire oublier au public leurs deux dernières sorties marquées par un nul décevant, face à la Mauritanie (0-0) et une courte victoire (1-0) devant le Burundi, pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Le Maroc affrontera le Ghana, sans toutefois son maitre à jouer Hakim Ziyech. Adam Masina pourrait aussi manquer à l'appel, à cause d'une légère blessure.