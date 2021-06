Togo: Abattage du reste des volailles et fermerture des marchés de volailles et de provenderies de la localité

Face à des cas de décès de volailles dans une ferme à Klémé (dans le canton de Djagblé), localité située au Nord de Lomé, et de la suspicion qui s'en est suivie, et en attendant les résultats des examens des prélèvements faits et envoyés dans un laboratoire spécialisé en Italie, des mesures fortes sont prises, par les autorités togolaises.

D'après un communiqué conjoint des ministères de l'Agriculture et de la Santé, il s'agit des mesures conservatoires dont l'abattage, l'incinération et l'enfouissement des cadavres des volailles, la destruction des œufs, la désinfection des poulaillers et des magasins de stockage, la mise sous quarantaine de l'exploitation avicole et la fermeture des marchés à volailles et des provenderies dans le canton de Djagblé pour une durée de 30 jours.

Selon toujours les termes de ce communiqué, « il existe une forte suspicion de la présence du virus de la grippe aviaire ».

Il est à noter que ce possible foyer de grippe aviaire a été détecté suite à l'alerte sonnée par le responsable de la ferme qui ayant constaté le décès de plus de la moitié du millier de volailles de sa ferme a contacté les structures compétentes de l'Etat togolais.