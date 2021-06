Togo: Les artisans de Tône font découvrir leurs chef-d'oeuvres

La journée mondiale de l'artisanat sera célébrée le 10 juin prochain. En prélude de cette journée, les artisans du Togo ont choisi la journée du 05 juin pour lancer les festivités. Cette célébration a eu lieu dans toutes les préfectures du pays.

Dans la région des Savanes, ce fut un lancement réussi grâce à la mobilisation du monde des artisans avec leurs œuvres exposées pour l'occasion.

A Dapaong, comme dans les autres préfectures de la région, la première édition de la journée de l'artisan togolais a été lancé par le préfet de Tône, Christophe Yendoukoa Tchimbiadja. Il a apprécié l'initiative prise par le gouvernement car la présente initiative montre combien de fois le gouvernement pense à l'artisan togolais et comment il entend voir ce dernier être nourri par son art. Il a saisi de l'occasion pour inviter les artisans à un travail de synergie, et aussi d'inclure les frais d'assurance proposés par NSIA au profit de leurs apprentis dans leurs contrats de travail afin que ceux-ci puissent bénéficier des prises en charge en cas de tout malheur.

Pour le président préfectoral de la chambre de métiers de Tône, Kokour Atta, c'est une grande fierté pour eux de se retrouver entre artisans pour mieux se connaitre et faire valoir leurs produits artisanaux. Il a ajouté que cette journée va leur donner encore plus de motivation pour une réflexion plus poussée pour les défis à relever afin d'être compétitifs sur le plan national et international. L'occasion pour eux de rechercher et de retrouver les barrières qui les empêchent de travailler ensemble et se définir des nouvelles orientations locales pour redynamiser l'artisanat dans la région des Savanes.

Au rendez-vous, des menuisiers, tapissiers, tisserands, couturiers, boulangers, électriciens, électroniciens, sculpteurs, cordonniers, etc ont tous répondu en exposant leurs œuvres.