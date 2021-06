Congo-Brazzaville: Retour progressif des déplacés à Goma - Des instructions du Premier ministre aux ministres sectoriels

Au terme de son séjour à Goma pour non seulement continuer à évaluer les besoins mais aussi trouver des réponses aux problèmes causés par l'éruption volcanique de Nyiragongo et réconforter les populations victimes, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, a confié des missions spécifiques aux ministres sectoriels qui ont fait partie de sa suite. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le 7 juin à Goma au Nord-Kivu.

Annonçant le retour progressif des déplacés suivant un Plan à communiquer par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Sama Lukonde a instruit ses ministres de mener chacun dans son secteur des actions pour que cette opération se passe sans incident. C'est à cette fin qu'il a demandé au ministre d'Etat chargé de l'Aménagement du territoire de trouver un site pour héberger les personnes qui ont perdu leurs domiciles. « Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger », a fait remarquer le Premier ministre.

Quant au ministre d'Etat chargé du Budget, il lui a été demandé de travailler de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC) pour prendre des mesures économiques afin de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra, pour ce qui est de son secteur, continuer à suivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour.

Durant le déplacement des populations, certains parents s'étaient séparés de leurs enfants, l'Unicef avait déjà tiré la sonnette sur cette question. Le Premier ministre qui a pris en compte cette préoccupation a instruit la ministre du Genre, Famille et Enfants de travailler étroitement avec la communauté des humanitaires pour aider les familles à retrouver leurs enfants perdus et veiller contre toute forme de violence faite aux femmes.

Le ministre du Tourisme avec ses experts se sont vus conviés la mission de réfléchir sur comment transformer des sites ravagés en des lieux d'attraction touristiques. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale devra continuer à fournir et à canaliser l'assistance humanitaire aux populations qui en auront besoin. Quant au ministre des Hydrocarbures qui était accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu, il devra se rendre à Kabuno pour les dernières études avant le lancement des opérations dudit dégazage.

Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a été chargé de faire un suivi étroit auprès de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le Premier ministre a également instruit le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité de poursuivre le travail entamé pour que Goma soit de nouveau desservie en eau et en électricité dans les conditions optimales, au ministre des Transports de continuer à assurer le monitoring de la praticabilité de l'aéroport de Goma pour s'assurer de la sécurité des aéronefs. Le ministre de l'Agriculture fera des propositions d'aide de la population dans son secteur.

L'évaluation de l'état de siège

Outre l'évaluation des besoins des populations victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, le chef du gouvernement a aussi passé en revue l'évolution de l'état de siège. Il s'est dit optimiste. « Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. Et à ce stade, au regard de premiers résultats engrangés, nous sommes optimistes », a sighifié Sama Lukonde. Nous avons enregistré, a-t-il renchéri, beaucoup de redditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. « Et mon gouvernement va mettre en œuvre très rapidement le processus de DDRCS qui permettra de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les armes », a-t-il souligné, avant de réitérer son appel à la reddition de tous les compatriotes qui restent encore dans les groupes armés.