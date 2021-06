Congo-Brazzaville: Littérature - «Et que tombent les masques» bientôt présenté dans la ville océane

Ninelle N'Siloulou prévoit de faire la présentation de son roman dans la capitale économique, le 10 juillet, au Musée du Cercle africain, situé en diagonale du marché de la Frontière, non loin du rond-point de la République ex rond-point Lumumba (arrondissement 1 Emery-Patrice-Lumumba).

Les amoureux de belles lettres et de la lecture peuvent déjà noter ce rendez-vous dans leur agenda pour découvrir cette œuvre ainsi que son auteur, Ninelle N'siloulou, passionnée d'écriture. L'écrivaine congolaise a déjà quatre œuvres sur le marché du livre, notamment «Mita, un cœur nommé méandres» (2010), «Infortunat» (2015), « Innocence volée » (2017) et «Brume» (2019). «Et que tombe les masques», son cinquième livre, est un roman de 126 pages paru en novembre 2020 aux éditions Acoria de France. Ninelle N'siloulou y relate l'histoire de Bijou, la fille unique, et Houatinou, l'orpheline, deux jeunes filles qui se lancent dans une amitié semée de doute, trahison et réconciliation et «où chacun semble porter un masque refusant obstinément de voir la réalité en face et de l'affronter».

La présentation du livre sera faite par l'écrivain congolais Wilfrid Yvon Lewa-Let Manda. Elle sera suivie d'un moment d'échange et d'une séance de vente du livre et de dédicace.