Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Les administrateurs-maires s'imprègnent du projet Lisungi

Les animateurs des comités locaux du projet Lisungi sont en formation pour s'approprier les outils et les procédures de protection sociale et de renforcement de la résilience des ménages pauvres et vulnérables.

« C'est une compétition qui s'instaure entre les différentes mairies car du degré de connaissance du projet Lisungi dans ses différentes facettes et d'implication de chaque administrateur-maire dépend la qualité des ménages ciblés », a déclaré la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, à l'ouverture de l'atelier de formation des acteurs d'exécution du projet Lisungi de riposte d'urgence à la Covid-19 et du financement additionnel pour les réfugiés et populations hôtes du département de la Likouala.

L'arrangement institutionnel du projet a prévu, en effet, au niveau local, la mise en place des Comités d'orientation stratégique départemental, local de suivi et communautaire de ciblage. Cela dit, les autorités locales et d'autres parties prenantes jouent un rôle important dévolu aux communautés de base.

Dans le cadre de la fenêtre IDA 2018, rappelons-le, le gouvernement a obtenu un financement additionnel pour la prise en charge des réfugiés et des populations hôtes dans le département de la Likouala, notamment à Impfondo, Enyelle, Betou et Dongou. 4000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires et 8000 ménages bénéficiaires des activités génératrices de revenus. Les localités ayant reçu les réfugiés autour de Brazzaville et de Pointe-Noire sont également concernées.

Le projet Lisungi repose sur une vision de solidarité nationale. Il vise à étendre la protection sociale à toutes les couches de la population. Aujourd'hui, il est question d'élargir le dispositif afin que tous les ménages vulnérables puissent en bénéficier et de développer d'autres mécanismes de soutien aux personnes sans revenus.

Selon la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa, cette année s'avère déterminant pour le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire qui fait face aux innombrables défis qu'imposent au pays les effets combinés des crises économiques, financières et sanitaire dues à la Covid-19. Chacune des parties prenantes doit être consciente du rôle à jouer.