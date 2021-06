Algérie: Législatives - Le tournant de la légitimité populaire entamé

Alger — Les partis politiques ont multiplié, à la veille de la clôture de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin, les sorties sur le terrain pour sensibiliser les citoyens quant à l'importance de voter massivement le jour J, relève la presse nationale de mardi, estimant que le tournant de la légitimité populaire est entamé pour façonner le visage de la nouvelle Algérie.

"Fin de la campagne aujourd'hui... appel à une forte participation", titre d'emblée le journal El Moudjahid, qui relève qu'après 20 jours d'activités, les représentants de partis politiques et listes d'indépendants ont tenu des meetings et rencontres de proximité pour faire connaitre leur programme et exhorter les électeurs à participer en force à ce scrutin "crucial pour la stabilité du pays et la relance du développement".

Et d'ajouter qu'à quelques jours des législatives, "le tournant de la légitimité populaire est entamé, pour façonner le visage de la nouvelle Algérie des compétences et de la nouvelle génération, et refermer la parenthèse de l'autoritarisme, de la corruption et de la marginalisation aux conséquences dangereuses pour la survie de l'état-nation et de la cohésion sociale".

"Dernière escale avant le verdict de l'urne", titre, de son côté, Le Jour d'Algérie, qui note que la campagne électorale pour les législatives de samedi prochain prend fin aujourd'hui et qu'à partir de demain (jeudi), ce sera le silence électoral qui précédera l'épreuve des urnes. Les candidats partisans et indépendants auront sillonné le pays en quête de voix", ajoute le journal.

Pour L'Expression, c'est le "dernier virage avant le scrutin", estimant que la campagne électorale pour les législatives du 12 juin "semble avoir imprégné lepaysage politique de nouveaux principes et fonctionnements susceptibles de créer la surprise en matière de participation".

Le journal Echourouk rappelle, quant à lui, les dispositions de la nouvelle loi organique relative au régime électoral qui précise que la campagne électorale pour les législatives du 12 juin 2021, qui a débuté le 20 mai, s'achèvera 3 jours avant le jour J soit ce mardi à minuit.

Le quotidien El Massa qualifie, quant à lui, les prochaines législatives d'opportunité pour élire un Parlement légitime, relevant que des candidats ont promis, en cas de victoire, de "transmettre les revendications du Hirak (mouvement populaire du 22 février 2019) en haut lieu".

"Quel bilan ?" s'interroge, toutefois, Le Jeune Indépendant, qui note, qu'après 20 jours d'intenses activités des candidats de partis politiques et listes indépendantes, de nombreux observateurs estiment qu'"il est encore prématuré d'en faire un bilan".

Le journal Crésus qualifie d'"atypique" cette campagne pour les législatives du 12 juin "avec la promotion des jeunes boostés par la nouvelle loi électorale ainsi que l'"irruption des indépendants présents en force".

En revanche, El Watan relève une "satisfaction mitigée" des partis en compétition, notant qu'"à la crise sanitaire s'est agriffée la crise de confiance, d'où les difficultés rencontrées par les candidats à la députation à convaincre un électorat complètement blasé".

De même pour le journal El Khabar qui relève que des candidats, notamment des listes indépendantes, "se sont retirés de la campagne en silence", expliquant que nombre d'entres-eux se sont retirés de la course électorale après avoir réalisé les difficultés rencontrées pour convaincre un électorat "indifférent".

Le quotidien Echaab considère que les candidats aux législatives "s'étaient efforcés tout au long de la campagne électorale à persuader les électeurs de voter pour eux, concentrant leurs discours sur la nécessité de parvenir à un changement positif pour construire la nouvelle Algérie".