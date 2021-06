Algérie: Législatives du 12 juin - Rompre avec les anciennes pratiques en votant en masse

Alger — Les candidats de partis politiques, en lice pour les législatives du 12 juin, ont qualifié lundi ce scrutin d'opportunité pour consacrer la rupture avec le passé et les anciennes pratiques, appelant, pour ce faire, à voter en masse le jour J.

A Tizi-Ouzou, le représentant du parti Jil Jadid, Amokrane Lakhdhar, a qualifié le prochain scrutin d'"opportunité" pour consacrer la rupture avec le passé et réaliser le changement escompté devant conduire au renouvellement.

Evoquant la gestion "catastrophique" des affaires internes du pays, durant les deux dernières décennies, il a estimé que ces législatives présentaient l'occasion propice devant donner lieu à une nouvelle configuration politique qui prendra en charge les revendications des Algériens, exprimées lors du Hirak du 22 février 2019.

Dans la même wilaya, la présidente de Tajamoue Amel El Jazaïr, Fatma Zohra Zerouati, a soutenu que le scrutin du 12 juin constituait une "occasion pour faire prévaloir l'intérêt citoyen et opérer le changement voulu dans la gouvernance des affaires du pays", tout en appelant à une forte participation le jour du scrutin.

De son côté, le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé, depuis M'Sila, que son parti "œuvrera à rétablir la confiance perdue entre le peuple et les institutions de l'Etat", imputant la perte de confiance à ce qu'il a qualifié de "vieilles pratiques immorales".

Depuis Bouira, le président de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a mis en garde contre le recours à une période de transition ou à un conseil constituant, qu'il a qualifié de "choix très dangereux qui remet en cause la souveraineté et la volonté du peuple algérien".

Lui emboitant le pas, le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El Houriyat, Redha Benouanane, a affirmé, à Sour El-Ghozlane (Sud de Bouira), que l'Algérie "s'est engagée sur la bonne voie pour sortir de l'impasse", appelant les citoyens à une forte participation le jour du scrutin.

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé, à Djelfa, que son parti aspire à la constitution d'un Parlement, qui conduira l'Algérie sur la voie de l'édification d'un nouveau système économique devant l'éloigner de l'économie de la rente.

Dans la wilaya de Constantine, le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Rouibat, a affirmé que sa formation politique œuvre, à travers des actions de mobilisation et de sensibilisation, à "encourager les jeunes, notamment les compétences, à reprendre le flambeau et édifier une Algérie nouvelle avec des institutions fortes et légitimes".

Le Mouvement El-Bina El Watani aspire, quant à lui, à "un changement pacifique dans le calme et la sérénité qui répond aux attentes du peuple algérien". Le vice-président de ce mouvement, Ahmed Dane, a indiqué, depuis Metlili (Ghardaia), que les élections législatives du 12 juin constituent, ainsi, "un remède pour la crise que vit notre pays et un moyen pour la relance de la machine économique et la valorisation des potentialités du pays".

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadhel Baâdji, a mis l'accent, à Adrar, sur la lutte contre la bureaucratie, "premier ennemi du développement du pays", exhortant les citoyens à accomplir, en masse, leur devoir électoral.

Les candidats indépendants abattent leurs dernières cartes pour séduire l'électorat

Les candidats des listes indépendantes, en lice pour les législatives du 12 juin, ont commencé, à la veille de la clôture de la campagne électorale, à abattre leurs dernières cartes en favorisant l'action de proximité et investissant la toile pour séduire l'électorat.

A Timimoun, Abdelkrim Boukhari, candidat de la liste indépendante "Gourara El-Djedida" (Nouvelle Gourara), a mis l'accent, entre-autres, sur la mise au point de nouveaux programmes nationaux, étayés de mécanismes rigoureux et efficaces pour soutenir le véritable agriculteur et suivre les résultats sur le terrain.

Dans la wilaya d'Oran, la liste indépendante "La citoyenneté pour l'avenir" s'est engagée à créer des zones libres d'investissement pour propulser le développement local et relancer l'économie nationale, a indiqué l'un des candidats de cette liste, Benkouider Sahraoui Abdelkader.

A Tlemcen, des candidats des listes indépendantes ont souligné la "nécessité" d'encourager la création de micro-entreprises pour offrir des opportunités de travail aux chômeurs, à l'image de la liste "Forces démocratiques souveraines" qui estime que la levée des contraintes bureaucratiques et la facilitation d'octroi de crédits bancaires sans intérêts sont à même de contribuer à la création de l'emploi.

Pour sa part, la liste "Mechâal El Ahrar" affirme que le chômage est un fléau réel menaçant la société, alors que la liste "le Courant nationaliste authentique" souligne la nécessité d'encourager la création des petites entreprises selon les besoins du marché local et national en leur facilitant l'octroi de projets pour leur permettre d'activer, de créer des emplois et de contribuer au développement de la wilaya.

Dans la wilaya de Naâma, le représentant de la liste indépendante "Bladek", Lamri Mohamed, a promis de prendre en charge, en cas de victoire, "les préoccupations essentielles du secteur agricole local, alors que la candidate Bouzerouata Khadidja, de la liste indépendante "El Wafaa li Chouhada 54", a souligné que l'agriculture est un dossier qui fait l'objet d'une attention particulière et a besoin d'élargir le dialogue en associant tous les acteurs.

Dans le même sens, le candidat de la liste "Nidaa Echaâb", Benmahi Ennouar, a mis en avant des solutions pour réaliser le développement agricole local et s'est engagé, en cas de victoire, à "soutenir les élus locaux et à lutter contre la bureaucratie notamment, tandis que le candidat Hajra Mohamed Aïssa, de la liste "Ettihad", estime que "le véritable défi est d'augmenter la production céréalière locale, d'élargir la superficie consacrée au maïs destiné à l'alimentation du bétail".

A Mascara, la liste indépendante "Adala wa tanmiya ijtimaïya" (Justice et développement social) a placé, quant à elle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle en tête de son programme électoral qui accorde, également, son intérêt à l'agriculture, "qui doit faire l'objet de promotion à travers la régularisation du foncier agricole, l'élargissement de l'utilisation des techniques modernes dans l'irrigation et le renforcement de la formation dans les filières agricoles".