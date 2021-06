Algérie: Editorial du journal "Le Monde" sur l'Algérie - "fort mal approprié"

La sortie médiatique du journal français "Le Monde" sur l'Algérie continue de susciter des réactions de dénonciation, à l'instar de celle du Chargé de recherche au Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), Yazid Ben Hounet, parue mardi sur les colonnes du "Soir d'Algérie", qui l'a qualifiée de "fort mal appropriée".

Répliquant, en effet, à l'éditorial du 5 juin courant de la publication française, et sous le titre "132 ans de colonisation, 191 années de mépris", le chercheur dénonce une "formule fort mal appropriée", tant elle indique "d'emblée le caractère simplet de l'analyse, mais aussi une superbe arrogance", tout en étant, ajoute-t-il, "un brin moralisatrice et méprisante" de ces quelques éditorialistes spécialistes en rien et donneurs de leçons sur tout".

Selon lui, le passage de l'éditorial qualifiant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d"homme lige des militaires", témoigne d'une "vision obsessionnelle et caricaturale de l'Etat algérien", et estime que parler de "répressions massives sans citer le cadre légal prévalant en Algérie participe davantage de la propagande que du journalisme", rappelant la présence opérationnelle de la 7éme puissance militaire mondiale, qu'est la France, dans plusieurs pays dont des régimes dictatoriaux.

Ceci, en plus de "la répression" qui a suivi le mouvement des "Gilets" jaunes que le titre français omet de qualifier comme tel, au moment où, déplore encore M. Ben Hounet qui convie ce dernier à "enrichir ses points de vue de la situation algérienne en s'appuyant sur des analyses de chercheurs spécialistes de l'Algérie, en poste dans des institutions de recherche publique française notamment".

Et de poursuivre: "Est-ce que les élections passées et à venir et le travail de l'ANIE, ne sont pas des pas vers la +démocratie+? ou faut-il que la Sonatrach devienne une filiale de Total et que l'électricité et l'eau soient gérées par Veolia et Suez pour que le Monde daigne accorder aux autorités et institutions algériennes quelques vertus démocratiques?".

L'auteur de l'écrit publié par "Le Soir d'Algérie" conclut par cette autre réflexion: "Quel président français n'est pas issu du +système+?", reprenant le terme employé par l'éditorialiste du "Le Monde".