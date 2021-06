Afrique: Grand bond en avant du résultat net d'Oragroup au premier trimestre 2021

Le résultat net de la société Oragroup S.A, a fait un grand bond en avant de 314% au premier trimestre 2021 comparé à la même période de 2020, ont annoncé les dirigeants de la maison mère du groupe bancaire ORABANK.

Ce résultat est passé de 643 millions de FCFA au 31 mars 2020 à 2,664milliards de FCFA au 31 mars 2021, soit une augmentation de 2,021 milliards de FCFA.

Les dépôts de la clientèle se sont accrus de 25%, s'établissant à 2.260,705 milliards de FCFA contre 1.814,613 milliards de FCFA au premier trimestre 2020 Quant aux crédits nets à la clientèle, ils ont progressé de 10%, passant de 1527,047 milliards de FCFA au 311 mars 2020 à 1675,274 milliards de FCFA un an plus tard.

Le produit net bancaire d'Oragroup S.A a évolué de 16%, s'élevant à 43,505 milliards de FCFA contre 37,407 milliards de FCFA au 31 mars 2020. Les dirigeants de cette société expliquent cette progression par « la bonne performance des activités d'intermédiation (+35%) et la hausse, bien que modérée, observée sur les commissions (+2%) ».

Quant au résultat avant impôts, il fortement augmenté de 111% à 3,752 milliards FCFA contre 1,774 milliards de FCFA au 31 mars 2020. Selon les responsables d'Oragroup, ce résultat traduit « la très bonne performance enregistrée sur le résultat brut d'exploitation, en hausse de 53% ».

A l'endroit de leurs actionnaires, ils avancent que malgré ce contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19, leurs équipes poursuivent leurs efforts pour atteindre un résultat satisfaisant pour eux dans la stricte discipline des coûts et une gestion de plus en plus fine et rigoureuse des risques.

Par ailleurs, ils signalent que la deuxième phase du projet Digital Financial Services (DFS), lancée au second semestre 2019, afin d'offrir à la clientèle des produits innovants adaptés à ses besoins et contribuer de manière positive à la transformation des économies des pays de présence, se poursuit avec la mise en production en Côte d'Ivoire et au Sénégal, après celle du Togo.