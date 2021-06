Sénégal: Education sans frontières - Diamniadio accueille une école aux standards internationaux

Une école internationale au cœur du pôle urbain de Diamniadio. L'école, fruit d'une coopération entre la cité scolaire internationale et le groupe Teylium, dénommée Ecole internationale africaine (African International School) va démarrer ses activités à la rentrée prochaine, à partir du 02 septembre 2021.

L 'école va dispenser le programme sénégalais, le programme français et le programme international qui sont tous homologués par les autorités académiques sénégalaises, pour « une offre plurielle et globale accessible » selon sa directrice Mme Aïssatou Mbaye Talla. Avec une capacité d'accueil de 1500 élèves, l'établissement va démarrer la rentrée prochaine avec 18 classes avec des effectifs de 25 élèves maximum par classe. Les promoteurs ambitionnent d'en faire la plus grande école internationale de la sous-région et même d'Afrique.

L'établissement va accueillir des enfants sénégalais, africains et de la diaspora. Selon la directrice, l'objectif est de « permettre aux enfants de toute la sous-région de pouvoir intégrer une école de très haute qualité aussi bien au niveau des infrastructures que des enseignements sans avoir besoin de sortir du pays pour trouver les standards internationaux ». Madame Talla a assuré que l'école sera accessible aux enfants sénégalais et va offrir des parcours de réussite individualisés pour prendre en charge les spécificités de chacun des apprenants. « L'établissement a été conçu, pour être une école africaine, avec un parcours de réussite offert à chaque élève en y mettant l'essentiel, c'est à dire les mettre au niveau qu'il faut et des enseignements dont ils ont besoin pour leur réussite ».

Située sur le site du pôle urbain de Diamniadio, l'école est implantée sur une superficie de 5ha et la surface bâtie est de 1,5 ha avec trois grands bâtiments qui abritent les salles de classes, les dortoirs et le restaurant, avec une architecture typique des grandes écoles en Europe et en Amérique. L'accent sera mis sur les aspects liés à la sécurité et à l'inclusion. Des infrastructures sportives seront installées sur les autres parties du terrain, avec une piscine semi-olympique, un espace vert et un lac artificiel ont assuré les promoteurs du projet.

Pour la rentrée prochaine, l'école fonctionnera sur une partie dont les travaux sont assurés d'être achevés afin de permettre d'accueillir 18 salles de classe et l'internat et le réfectoire. « Nous sommes certains de pouvoir finir le chantier avant la rentrée prochaine pour faire la rentrée du personnel administratif et pédagogique », a assuré la Directrice générale du projet Aïssatou Mbaye Talla au terme d'une visite de chantier.

Le projet est un partenariat entre la Cité Scolaire Internationale, promotrice des écoles internationales bilingues à Dakar et Bamako, et le groupe Teylium. Le coût global est estimé à 06 milliards de francs Cfa.