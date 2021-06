Sénégal: Macky recompense les lions du beach soccer - 10 millions F CFA à chaque joueur et à chaque membre de l'encadrement

Fraîchement auréolé du sacre de champion d'Afrique, l'équipe nationale de Beach Soccer a été reçue hier, lundi7 juin par le Chef de l'Etat. Pour récompenser leur sixième sacre continental, Macky Sall a élevé les Lions au rang de grade de Chevalier dans l'Ordre national du lion. Autre récompense cette fois ci pécuniaire : 10 millions F cfa à chaque joueur ainsi qu'à chaque membre de l'encadrement.

Dix jours après leur 6ème sacre à la Coupe d'Afrique de beach soccer face au Mozambique (4- 1), les Lions ont été reçus par le président de la République hier lundi 7 juin. En marge de cette cérémonie, Macky Sall a élevé à chaque Lion au rang de grade de chevalier dans l'ordre national du lion. Egalement en guise de récompense de leur parcours exceptionnel, le chef de l'Etat a octroyé à chaque joueur ainsi qu'à chaque membre de l'encadrement la somme de 10 millions F Cfa. Toujours dans le chapitre des récompenses, Macky Sall a promis de leur réserver une place dans le musée Pape Bouba Diop qui sera érigé dans le nouveau stade de Diamniadio dont l'inauguration est prévue en février 2022.

«CE N'EST QUE JUSTICE»

«La présente cérémonie est une première du genre. Vous êtes des habitués du triomphe au grand rendez-vous de votre discipline. C'est aussi une dette de reconnaissance que la Nation vous devez depuis longtemps. Je suis heureux de m'acquitter de cette dette. Et ce n'est que justice. En effet de 2008 à nos jours comme un crêpe de lumière, vous avez illuminé les plages africaines et mondiales, ébloui vos adversaires, enchanté vos supporters et fasciné tous les amateurs du Beach Soccer», a tenu a magnifié Macky Sall. Et d'ajouter : «Quand j'ai vu vos performances, j'ai toute de suite pensé à une expression bien de chez nous «Dem Ba Diekh» (ndlr se surpasser). C'est que vous avez fait sur toutes aires de jeu. C'est ce qui explique cette belle performance et cette belle moisson. De Vienne à EL Jadida, de Tahiti à Saly Portudal vous avez fait toujours preuve de courage, de détermination d'endurance et de finesse. C'est autant de qualité qui vous ont permis d'apprivoiser le Beach Soccer. Un sport rythmé qui demande une bonne condition physique mais également une adresse dans le jeu et le maniement du ballon. Toutes vertus qui vous fait des ambassadeurs du Beach Soccer en Afrique et dans le monde».

Le "12ème Gaïndé" venu assurer l'ambiance dans la salle en a aussi pris pour son dose avec une enveloppe de 10 millions F Cfa. C'était en présence de plusieurs Matar Bâ, ministre des sports, Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Saer Seck, président de la Ligue de Football Professionnel (LSFP), Mayacine Mar du Directeur Technique National. Mais également des autorités du gouvernement dont le ministre de l'urbanisme Abdoulaye Sow ainsi que les représentants du parlement notamment Abdou Mbow premier vice-président de l'assemblée national. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie qui a duré pendant 1h et quelques minutes. A noter que l'équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer a remporté la CAN 6 fois notamment en 2008, 2011, 2013, 2017, 2019 et 2021.