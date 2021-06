Sénégal: Signature de convention de partenariat - « Air Sénégal », transporteur numéro 1 des «Lions »

La fédération Sénégalaise de football et la compagnie aérienne Air Sénégal SA, ont signé hier, lundi 7 juin, une convention de partenariat en vue d'assurer les déplacements de l'équipe nationale du Sénégal. Mais aussi de faire de cette compagnie comme le transporteur numéro un des Lions.

Après un long processus de discussion et d'échanges, Maître Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football et Ibrahima Kane directeur de Air Sénégal ont signé hier, lundi 7 juin, une convention de partenariat.

Me Senghor n'a pas manqué d'afficher toute sa satisfaction de cette entente qui découle d'un long processus. «Enfin, voilà le jour, c'est ce qu'on se disait en zone mixte avec le directeur Ibrahima Kane. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui, elle date de plusieurs d'années de négociations. Avant votre avènement, il nous était arrivé par la volonté du président Macky Sall de voyager dans des vols spéciaux qui étaient en location. Maintenant, quand nous allons descendre au bord d'un Air Sénégal et que les gens nous voient, je pense que ça n'a pas de prix d'autant plus que Air Sénégal, une compagnie bien de chez nous, qui partage certaines vertus avec nos Lions." Toutefois, le président Augustin Senghor n'a pas manqué de revenir sur certains points qui englobent cette signature qui sera bénéfique pour les deux parties. «Aujourd'hui nous sommes fiers d'avoir la compagnie Air Sénégal. Je voudrais reconnaître la générosité de la compagnie qui nous a accompagné pour accomplir nos objectifs.

Premier au classement africain et nous sommes témoins des récentes participations de nos clubs et compétition africaine. L'objectif aujourd'hui est de s'unir pour ensemble remporter un trophée continental et le mettre dans l'avion Air Sénégal et le présenter devant le peuple sénégalais et au chef de l'état", souligne t-il avant d'ajouter: "Cette convention a une partie financière qui va durer 3 ans avec une dotation financière, mais aussi il y a ce que nous appelons les échanges marchandises. Comme vous le voyez, nous voyageons énormément en ces temps ci toutes catégories confondues et donc Air Sénégal nous permet et quelques sorte de pouvoir régler nos problèmes avec une dotation en marchandise de 100 millions et aussi nous facilitera dans les autres situation avec l'acquisition de billets avec des tarifs préférentiels. Toutefois, il aura des primes de performances entre 5 à 50 millions selon les compétitions notamment on l'espère avec la coupe du monde 2022».

Pour sa part, Ibrahima Kane directeur Air Sénégal SA, a estimé aussi aller au delà de la durée des trois ans paraphée dans le contrat. «C'est un honneur immense aujourd'hui pour moi d'être là pour parapher cette signature de contrat entre deux entités phares, symbole de notre pays. Le contrat fait suite à un protocole d'accord qui a été signé en octobre 2019, qui est suivi d'une longue phase de discussion et de travail qui abouti" a-t-il confié.

Selon lui, cette signature traduit de manière concrète de cette volonté de faire d'Air Sénégal le transporteur numéro un des Lions. "Aujourd'hui, ne pas qualifier en coupe d'Afrique n'est plus une question pourl'équipe nationale, du chemin a été parcouru. Bravo pour ces performances et pour la campagne que vous êtes en train de préparer. Nous souhaitons ainsi apporter notre contribution à vos victoires futures, la coupe d'Afrique, la coupe du monde... »

La signature de ce contrat a eu lieu en présence du personnel de la compagnie, du sélectionneur national Aliou Cissé, de Kalidou Koulibay, de Sadio Mané, de Idrissa Gana Guèye, de Cheikhou Kouyaté et du tout nouveau champion d'Europe sénégalais, le gardien Édouard Mendy.