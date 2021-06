Sénégal: Mbour / Journée mondiale de l'environnement - Les écoles éco-citoyennes nettoient la plage et reboisent

Sous la direction d'un programme déroulé par Enda Made Sahel, les écoles éco citoyennes de Mbour, de Saly Portudal et de Malicounda ont investi la plage pour la nettoyer et la débarrasser des tas d'immondices et différents types d'autres ordures et déchets.

Selon Mamadou Gaye, le superviseur du programme, les écoles de Warang, Grand Mbour 2, Saly Joseph, Mbour sérère et Zone Sonatel-Extension ont dépêché leurs élèves pour traduire en termes leur volonté de participer à la restauration de la salubrité des plages dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Il a rappelé les activités pédagogiques entrant dans le but de traduire en termes concrets les changements de comportements attendus chez les enfants, les élèves. Ces derniers porteurs sont appelés à les partager dans leurs foyers et auprès de leurs parents.

A en croire, Monsieur Gaye, les enfants dans la préservation de l'environnement ont appris à faire des pépinières. Ainsi, cela leur a permis de planter des arbres à ombrage au sein des établissements scolaires mais aussi des plantes médicinales en voie de disparition.

Le choix porté sur le "Chever" ,un arbre presque en voie de disparition a rencontré l'adhésion des adeptes de la pharmacopée qui ont salué le reboisement d'une centaine d'unités de cette essence .Des activités ont été menés par des riverains de la GrandPlace Thiocé-Est en face de Santassou pour accompagner le comité de gestion de l'espace réservé aux prières de Tabaski et de Korité pour un nettoyage, un reboisement et l'installation de sites de relaxation.