Sénégal: Réunis en assemblée générale dans la région de Saint-Louis - Les prestataires agréés de la Senelec revendiquent de meilleures conditions de travail

Ce sont toutes les délégations de membres du Collectif national des prestataires agréés par la Senelec qui se sont donné rendez-vous dans la ville de Saint-Louis pour échanger sur la situation de leur travail et procéder aussi à la validation du bureau régional de leur structure au niveau de l'axe Nord. Une manière pour ces prestataires du Sénégal de "se regrouper autour de l'essentiel et leur intérêt".

«Nous voulons de l ' a v a n c e m e n t dans le boulot ainsi que de meilleures conditions de travail. Il y a des commissions qui ont été organisées et mises en place dans ce sens. L'une des commissions s'occupe à réfléchir sur comment diminuer les lourdeurs dans le paiement des salaires ; la seconde commission se charge de la formation des jeunes prestataires afin de les habiliter à travailler ; mais aussi à trouver des financements au niveau de la Délégation Générale à l'entrepreneuriat Rapide (DER) et du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP)", a soutenu Birima Fall, Coordonnateur national des prestataires agréés de la Senelec. Il reconnait cependant qu'il y a certes des difficultés endurées mais aussi que les acquis sont palpables.

"Franchement, c'était plus dur avant mais maintenant, on sent nettement qu'il y a des avancées visibles et significatives. Dernièrement d'ailleurs, une institution bancaire de la place a dépêché une mission à la Direction générale de la Sénélec pour nouer un partenariat allant dans le but de contourner les lenteurs dans le paiement des salaires", a-t-il dit tout en saluant les efforts consentis par le Chef de l'État Macky Sall par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes.

Abondant eux-aussi dans le même sens, Djiby Konaté et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, tous deux respectivement responsable de la délégation Nord du Collectif des prestataires et chargé des relations extérieures du bureau de Kaolack dudit Collectif, ont renseigné sur leur situation individuelle avant de magnifier les acquis et réalisations de leur Direction. Aujourd'hui, ces prestataires agréés de la Senelec croisent des doigts et prient afin pour que leur situation puisse s'améliorer.