Sénégal: Diourbel / Marche de protestation - Le M2D exige la libération des «otages politiques»

«Non à l'acharnement contre Ndongo Diop, non à la liquidation de Ndongo », c'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes des marcheurs. Il s'agissait de manifestants membres de Jvd , Aar Lignou bokk, Y'en a marre, Nitou deug, M2D, des partis de l'opposition et de Pastef-Les Patriotes qui ont battu le macadam dimanche pour exigerla libération de Ndongo Diop et compagnie.

Serigne Saliou Sylla, le charge de la communication explique : « c'est avec un cœur brisé et rempli d'émotion que nous vous faisons part de ce mémorandum dont l'objet va dans le sens de la libération de Ndongo Diop, Galass Gaye et Moussa Gaye pris comme des détenus politiques ».

Pour rappel, Ndongo Diop et compagnie ont été arrêtés dans la matinée du 8 mars lors des manifestations qui ont secoué l'ensemble du pays. Ces détenus vont boucler ce 8 juin leur 90ième jour de détention. Et il poursuit : « ces détenus ne sont pas des trafiquants de faux billets, de faux médicaments, ni des criminels et moins des pilleurs des ressources naturelles ».

Pour rappel, le khalife général des Mourides avait demandé la libération des détenus afin de poursuivre le dialogue dans le sens de la pacification. Mais il s'avère que l'Etat du Sénégal semble insensible à cet appel du Khalife général des Mourides. Après le point de presse organisé le samedi 29 mai pour demander la libération de Ndongo Diop et compagnie, nous avons enclenche la 2ème phase qui est une marche pacifique...Nous exigeons leurlibération immédiate et sans condition ».