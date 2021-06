Sénégal: Elections locales de janvier prochain - Le Pr promet une victoire éclatante de BBY et tance l'opposition

Le Parti de la réforme promet une éclatante victoire de la coalition présentielle aux élections locales prochaines du 23 janvier 2002.

En tournée de mobilisation en vue de ces échéances, le secrétaire général du Parti de la Réforme a lancé un appel en direction des militants et militantes à se mobiliser pour préparer l'élection. Il les a invitées à profiter de la période de révision des listes pour amener les militants et les sympathisants à s'inscrire sur les listes. « Cette tournée entre dans le cadre de la remobilisation des troupes de la grande coalition, en vue d'une part de préparer les révisions des listes électorales à venir du 14 juin au 15 juillet, remobiliser également les militants et militantes pour préparerles élections locales à venir... » a dit Amadou Dawa Diallo.

Le successeur d'Abdourahim Agne à la tête du Parti de la Réforme se dit convaincu que sa coalition fera une razzia au niveau des collectivités territoriales et Rufisque, première étape de sa tournée, a un rôle important à jouer dans cette perspective. «Rufisque a toujours été au-devant et je voudrais que Rufisque continue à l'être.

Et pour cela, nous avons décidé de consacrer notre première sortie à cette ville chargée d'histoire... Je suis certain de la victoire du camp présidentiel autour du Président Macky Sall pour l'accompagner davantage dans son œuvre de construction nationale à travers tous les programmes et projets qu'il est en train de décliner, de réaliser un à un pour le plus grand bien du peuple sénégalais » a-t-il assuré.

Amadou Dawa Diallo n'a pas aussi manqué d'égratigner l'opposition pour les critiques contre le régime du Président Macky Sall qui, à ses yeux, abat un énorme travail même si des améliorations peuvent y être apportées. C'est pourquoi, il invite l'opposition à taire les critiques car le temps de la politique est dépassé, selon lui.