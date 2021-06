Congo-Brazzaville: Gouvernance - Sensibilisation à la lutte contre la corruption

La Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC) a lancé, le 8 juin à Brazzaville, une campagne de sensibilisation des populations au fléau qui prend corps dans la société congolaise.

Plusieurs thématiques ont été développées lors de cette cérémonie placée sous l'égide du ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé. Il s'agit de l'« Ecosystème national de lutte contre la corruption : place et rôle de la HALC » ; « La HALC et ses procédures de saisine » ; « Aperçu général de la loi anti-corruption ».

Développant le thème sur la saisine, Juslain Mbongo, l'un des orateurs, a fait savoir que lorsqu'il y a soupçons ou indices de corruption sur une personne ou une institution, la HALC a compétence de s'autosaisir du dossier, au même titre que le président de la République et ceux du Sénat et de l'Assemblée nationale.

La saisine peut aussi se faire, a renchéri l'orateur, par voie de plainte ou de dénonciation auprès de l'autorité judiciaire, lorsque la rumeur est persistante sur les cas de corruption.

Intervenant sur la loi anti-corruption, un autre expert a indiqué que la corruption était une infraction à la loi pénale. Et si elle est avérée, a-t-il martelé, le récidiviste est passible de sanctions pénales sévères prévues par la loi. Celles-ci vont d'une amende financière à payer, à un emprisonnement ferme pouvant aller au-delà de 10 ans, selon les cas.

De son côté, Germain Loubota qui a épilogué sur « la déclaration du patrimoine par les cadres promus aux hautes fonctions de l'Etat », a reconnu que la loi y afférente souffre jusque-là du manque de textes d'application.

La campagne de sensibilisation à la lutte contre la corruption va s'étendre dans les administrations publiques. Les délégués commis à la tâche tenteront de conscientiser les agents de l'Etat sur les méfaits de ce fléau ainsi que les dangers que courent les récidivistes.

« La lutte contre la corruption est un combat permanent pour le président de la République. Le ministère des Finances vous soutient et restera à vos côtés afin que nous menons avec succès cette guerre, avec pour objectif d'améliorer les recettes de l'Etat et de créer un environnement d'affaires permettant au Congo de gagner un meilleur classement dans le Doing Business », a souligné Ludovic Ngatsé.

Pour le président de la HALC, Emmanuel Olita Ondongo, le combat contre la corruption est sans merci et mérite l'implication de tous les Congolais.

La Haute autorité de lutte contre la corruption a la responsabilité de prévenir et combattre la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Elle contribue au renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé. Elle a aussi la responsabilité de faire respecter les règles de bonne gestion publique ; transmettre aux autorités judiciaires habilitées des procès-verbaux d'audition et d'interrogatoire ; veille à la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement concernant la lutte contre la corruption.