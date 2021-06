Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les membres de Ravsi sensibilisent les élèves à la pandémie

Des journées de sensibilisation aux gestes barrières ont été organisées du 7 au 8 juin par le Réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité internationale (Ravsi-Congo), antenne de Pointe-Noire, à l'école Ndaka-Soussou dans le 3e arrondissement Tié-Tié.

L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'actions de Ravsi-Congo visant la sensibilisation aux gestes barrières dans les établissements scolaires à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie.

Dans cette initiave, les membres de la coordination de Ravsi, Mack Genchel, vice-président, Bernard Tchibinda Djimbi, communicateur à Ravsi, Claudant Loutangou, Olga Ngassika veulent que les élèves s'approprient les gestes barrières, à savoir le port du masque, la distanciation physique, le lavement des mains... Des gestes simples de prévention qui doivent désormais être des réflexes pour les enfants, ont expliqué lors des descentes sur le terrain les membres des autres organisations de la société civile associées au projet (Buriac, Odiaf, AHA, CTHA ).

C'est sur le thème « La jeunesse, un enjeu majeur et partage au Congo » que s'est déroulée cette sensibilisation qui appuie l'action menée depuis plus d'un an par la Coordination nationale de lutte contre la covid-19 mais aussi les autorités locales fortement impliquées à travers diverses actions de riposte.

Signalons que le Ravsi, antenne de Pointe-Noire que dirige Rufin Mafouta, est une plateforme des associations qui s'inscrivent dans une démarche de valorisation du volontariat à travers les actions des différents membres et proposent la formalisation de leurs relations par la signature d'une «Charte de la plateforme » et la construction d'un discours commun, en s'appuyant sur l'esprit d'intérêt général, associatif et du volontariat et ce, avec l'appui de France Volontaires.