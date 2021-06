Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - L'AS Otohô enchaîne des contre-performances

L'AS Otohô qui entretenait une longue période d'invincibilité (18 matches sans défaite) traverse depuis la 19e journée sa pire série noire.

La 21e journée de la compétition qui s'est achevée le 7 juin a été marquée par la première défaite du leader dans ses propres installations. L'Interclub a créé la sensation en allant s'imposer à Owando face à l'AS Otohô 2-1. Mené au score dès la 9e minute, l'Interclub a vite trouvé des ressources pour imposer à l'AS Otohô sa deuxième défaite de la saison après celle concédée à Brazzaville 0-2 face au Club athlétique renaissance aiglons (Cara).

L'Inter a égalisé à la 22e minute avant d'inscrire le deuxième but à la 50e minute qu'il a su conserver jusqu'au terme de temps règlementaire. C'est une défaite sans conséquence pour le leader qui conserve ainsi toutes ses chances de succéder à lui-même. Elle résume toutefois la crise de résultats que traverse cette équipe lors des quatre dernières journées. Lors de ses quatre dernières sorties, les tenants du titre n'ont gagné qu'une seule rencontre mais sur tapis vert face au Racing Club de Brazzaville. Sur le terrain, ils n'ont pris qu'un point en trois rencontres. Après avoir concédé un nul à Dolisie face aux Léopards, l'AS Otohô a enchainé des défaites respectivement face au Cara et Inter.

L'Inter a frappé un grand coup là où les Diables noirs, Etoile du Congo, Cara et même les Léopards ont échoué. Grâce à cette victoire, ce club remonte à la huitième place avec 28 points, devançant ainsi de deux longueurs, le FC Kondzo qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout contre la Jeunesse sportive de Talangaï. La bonne opération dans la lutte pour la deuxième place est à mettre au crédit des Diables noirs. Les Diablotins ont écrasé le Racing club de Brazzaville 3-0 grâce à un doublé de Lorry Nkolo (56e et 66e minute) et une réalisation de Chrisvi Mbemba à la 20e minute. Les Diables noirs (40 points) soit quatre de plus que le Cara qui a eu raison du FC Nathalys à Pointe-Noire 2-1.

L'Etoile du Congo a de son côté perdu une place au classement provisoire en s'inclinant 1 -2 devant Patronage Sainte-Anne. Edouard Mountou a inscrit un doublé à la 28 et 47e minute. Saira Issambet a sauvé les meubles des vert et jaune en transformant un penalty à la 90+1. L'Etoile du Congo, faut- il le rappeler, n'a gagné que deux matches lors de la phase retour contre trois défaites et deux matches nuls.

L'AC Léopards a remis la tête à l'endroit après sa défaite contre les Diables noirs en s'imposant devant l'AS Cheminots 3-1 avant de revenir à la hauteur de l'Etoile du Congo (33 points). V Club Mokanda continue sa remontée au classement après sa victoire 1-0 devant Nico-Nicoyé 1-0. Avec 17 points, il peut rêver d'un éventuel maintien.