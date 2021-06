Sénégal: [Zoom] Lycée scientifique de Diourbel - L'excellence au bout de l'effort

En cinq années d'existence, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel a fini de faire ses preuves dans le système éducatif par ses résultats au baccalauréat et dans les différents concours auxquels participent ses élèves. Des performances liées à l'organisation socio-pédagogique et l'existence d'un environnement social propice à l'éclosion du savoir, même si l'établissement est toujours en chantier.

S'étirant sur 16 hectares, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est une cité en construction. Il est situé à l'entrée du village de Gappo, dans la commune de Patar, sur la route de Diourbel. L'établissement est composé d'un bloc administratif complètement achevé. Un jardin situé à l'entrée du grand portail attire l'attention du visiteur. L'établissement compte trois maisons qui servent également de logement de fonction au proviseur, à l'intendant et au surveillant général. Dans la cour, à l'extrême gauche, se trouvent un centre de documentation informatique et deux bâtiments pédagogiques abritant chacun 22 salles de cours. Derrière ces bâtisses déjà occupées mais qui sont toujours en finition, sont nichés les logements des garçons, l'infirmerie, le dortoir des filles et le restaurant. Tous ces édifices ont un dénominateur commun : des travaux pas encore terminés. D'ailleurs, c'est le foyer socioéducatif des élèves qui sert de restaurant pour l'instant.

Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel est doublement spécifique. D'abord, c'est le seul établissement secondaire du Sénégal consacré exclusivement à l'enseignement des sciences. Ensuite, il est le seul à disposer d'un internat public mixte dans le système éducatif national.

L'établissement a fait sa première rentrée en novembre 2016. Il compte, aujourd'hui, 180 élèves. Deux promotions se sont déjà présentées au baccalauréat. En 2020, le lycée a obtenu 33 mentions Très bien durant les épreuves. À en croire le Surveillant général de l'établissement, Aly Cissé Bâ, l'objectif, cette année, est de faire mieux que lors de la précédente session. «Nous avons deux générations qui ont fait le bac. Tous les candidats ont obtenu leur diplôme dès le premier tour. Sur le plan des résultats, nous sommes satisfaits. En 2019, première année de notre participation au bac, nous avions 11 mentions Très bien, et en 2020 nous en avons obtenu 33», se réjouit M. Bâ.

L'organisation : la clé du succès

Pour entrer au Lycée scientifique d'excellence de Diourbel, il faut passer par un concours. La sélection se fait sur la base du mérite, renseigne Aly Cissé Bâ. «Il faut, au préalable, avoir une moyenne annuelle de 14 en classe de 4ème et de 16 en 3ème, avec une note de 15 en mathématiques, en science naturelle et en science physique», informe-t-il. Au même titre que les apprenants, les enseignants aussi subissent une compétition à travers un appel à candidatures et une enquête de moralité.

Le tableau reluisant qu'affiche le lycée scientifique d'excellence de Diourbel résulte d'une bonne organisation socio-pédagogique établie par les responsables de l'établissement. «La vie des élèves dans cet internat est bien organisée dans le temps et dans l'espace. Tous les jours, le mouvement des potaches est limité aux activités pédagogiques, à la restauration et aux loisirs de 6h du matin à 22h, sauf les week-ends», explique le surveillant général. Ici, élèves et personnel enseignant logent ensemble pour plus de proximité dans l'encadrement, dit M. Bâ.

Grâce à cet encadrement, les élèves du lycée réalisent, chaque année, depuis la création de l'établissement, de bons résultats au Concours général. «Nous étions sortis 1er en mathématiques pour les classes de Première lors de notre première participation en 2017. La deuxième année, nous avions encore occupé la première place pour les Terminales et pour les Premières toujours en maths. Ce qui nous a permis de marquer notre territoire dans le système éducatif national», se réjouit le Surveillant général du lycée.

Il souligne que le lycée participe aussi, avec brio, à d'autres concours tels que l'entrée à l'École polytechnique de Thiès, à l'École supérieure polytechnique de Dakar et à l'École militaire de santé. «Nous raflons beaucoup de bourses d'excellence à travers ces différents concours. De 2016 à maintenant, plus de 100 élèves du lycée ont obtenu des prix dans différents concours. Vingt d'entre eux ont pu bénéficier de bourses d'excellence pour aller poursuivre leurs cursus en Europe ou dans les grands instituts de formation du pays», informe-t-il.

L'établissement, à l'instar des autres lycées du Sénégal, dispose aussi d'un gouvernement scolaire. Le président de la structure, élu par le mérite, se réjouit de la qualité des enseignements dispensés dans cet établissement secondaire d'excellence créé par l'État du Sénégal pour promouvoir les sciences dans l'éducation. «On nous inculque, ici, une culture d'excellence dans le domaine des sciences», se réjouit Mouhamadou Mourtada Camara. Élève en classe de Première S1, il réclame l'achèvement des travaux du lycée pour améliorer le cadre de vie de ses pensionnaires. «On est considéré comme des privilégiés et pourtant tout n'est pas rose comme le pensent certains camarades élèves», a dit l'élève.