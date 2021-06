Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les indicateurs clés de la Bourse

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 8 juin 2021.

La valeur totale des transactions s'est ainsi inscrite en baisse, se situant à seulement 252,425 millions de FCFA contre 8,256 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions elle a enregistré une hausse de 9,309 milliards, s'élevant à 4718,187 milliards de FCFA contre 4.708,878 milliards FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est restée par contre stationnaire à 6523,935 milliards FCFA comme la veille.

Concernant les deux indices, on note une progression. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,47% à 130,56 points contre 129,95 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a aussi gagné 0,20% à 156,78 points contre 156,47 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1.595 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 660 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,84% à 625 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 6,31 à 5.640 FCFA) et Total Sénégal (plus 4,35% à 1.560 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,25% à 320 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 250 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 5,56% à 425 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4% à 1.200 FCFA) et Servair Abidjan (moins 3,38% à 1.000 FCFA).