Ile Maurice: Policière agressée, photo sur TikTok, dénonciation familiale, vol de café et de whisky, ces plaintes que vous auriez ratées...

Ils ont du pain sur la planche les policiers à la rubrique faits divers. Entre un homme qui fait un doigt d'honneur à une policière en civil, une étudiante qui découvre une photo d'elle accompagnée d'une proposition indécente, un homme qui dénonce son beau-fils pour avoir volé sa voiture, une femme qui réalise que son mari et sa belle-mère ont caché ses bijoux et un couple recherché pour avoir volé du Nescafé, et un jeune qui passe en cour pour quatre bouteilles de whisky, il s'en passe des choses...

A Rivière-du-Rempart: une policière agressée après avoir rabroué un homme qui fumait et sans masque

Une policière de 22 ans aurait été agressée par un individu à Rivière-du-Rempart lundi 7 juin au matin. La jeune femme, qui habite la localité, se dirigeait vers l'arrêt d'autobus et a vu un homme ne portant pas de masque et qui fumait. Elle lui a montré sa «warrant card» et lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit de fumer dans un lieu public et qu'il commettait un double délit en ne portant pas de masque.

«To tro gard, to pa dan ler travay-la», aurait lancé le suspect en insultant la policière. Il lui aurait donné un coup à la tête. Puis, il aurait fait un doigt d'honneur à la femme avant de s'enfuir.

Des membres du public ont été témoins de la scène.

La policière était en civil au moment de l'incident et n'était pas de service.

Photo sur TikTok : une étudiante de l'université porte plainte

Une habitante de l'Est a porté plainte pour «breach of Information and Communication Technologies Act». Cette étudiante de l'université de Maurice, âgée de 22 ans, a signalé une photo d'elle postée sur l'application TikTok, accompagné d'une légende contenant des propositions indécentes.

Elle s'est rendue au poste de police de Rivière-Sèche lundi matin. Elle dit avoir appris l'existence de cette photo aux alentours de 21 heures le samedi 5 juin. Une de ses amies lui avait envoyé un lien à travers Facebook. En l'ouvrant, elle a découvert une capture d'écran d'une vidéo d'elle sur TikTok, avec une légende obscène qui invite à ceux intéressés à prendre contact avec elle sur Messenger. En téléchargeant cette vidé, elle a appris l'identité de la personne qui a postée cette vidéo.

La police de Bel Air Rivière Sèche a initiée une enquête.

Dénoncé par son beau-père pour vol de voiture

Un habitant de Castel, Phoenix, âgé de 28 ans, a été arrêté pour vol de voiture lundi matin. Son beau-père, chauffeur à la Corporation Nationale de Transport (CNT) de 53 ans, l'avait dénoncé à la police le jeudi 3 juin.

Cette Toyota avait été volée lundi 31 mai aux alentours de 8 h 30. Toutefois, elle a été retrouvée abandonnée dans la région de Parisot, Mesnil, le vendredi 4 juin.

Le chauffeur de la CNT a expliqué dans sa déposition faite le jeudi 3 juin que cette Toyota noire et d'une valeur de Rs 170 000 était dans son garage à Castel, lorsqu'elle a été volée. Il a dénoncé son beau-fils, qui habite la même adresse.

L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division (CID) de Phoenix. Dans la matinée de lundi, ces policiers ont arrêté le suspect de ce vol.

Le jeune homme n'a pas tardé à avouer sa culpabilité. Après sa comparution devant le tribunal de Curepipe lundi, il a été remis en liberté sous caution.

Son époux et sa belle-mère auraient caché ses bijoux et vêtements

Cette villageoise de Roches-Noires âgée de 23 ans vit séparée de son époux depuis le 9 février. Le 6 avril, elle s'est rendue au domicile de son mari à Trou-d'Eau-Douce pour récupérer ses affaires, dont des bijoux, une robe et un sari. A son grand étonnement ces articles n'y étaient plus. Elle soupçonne que son époux, un garde de pêche de 25 ans, et sa belle-mère les ont cachés.

Lundi, la jeune femme s'est rendue au poste de police de Flacq pour porter plainte. Elle a expliqué que des bijoux en or, dont un bracelet, une chaîne, une bague, une robe et un sari qu'elle avait laissés au domicile de sa belle-mère où elle résidait sont introuvables.

Son époux, convoqué devant le magistrat au tribunal de Flacq, a nié être au courant de la disparition de ces biens.

La CID de Flacq a été saisie de cette enquête.

Un couple recherché pour vol de pots de café

La CID de Moka est à la recherche d'un couple qui a volé seize pots de café de la marque Nescafé au Food Lovers Market de Bagatelle. En visionnant les images des caméras de surveillance, en fin d'après-midi de lundi, le responsable de la sécurité a vu un couple quittant le supermarché sans avoir réglé la note à la caisse. Il a dissimulé ces pots de café d'une valeur de Rs 4 389.

En début de soirée, il s'est rendu au poste de police de Moka pour rapporter ce vol. La CID effectue un travail de terrain afin d'identifier ce couple et procéder à son arrestation.

En cour pour vol de whisky à Forest-Side

Par ailleurs, un Curepipien de 26 ans a été traduit devant le tribunal de Curepipe ce mardi 8 juin pour vol au supermarché Winner's de Forest-Side. Ce suspect a été arrêté lundi relativement à une affaire de vol commis le samedi 1er mai vers 15 h 35 et le jeudi 3 juin aux alentours de 12 h 20 respectivement.

Dans le premier cas, il avait pris deux bouteilles de whisky d'un litre chacune de la marque Cambridge et, dans le deuxième cas, deux autres bouteilles de whisky de la même marque. Le tout d'une valeur de Rs 3 419,80. Le suspect a été filmé par les caméras de surveillance.