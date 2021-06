Sénégal: Journées de consultations médicales gratuites - Abdourahmane Baldé au chevet des populations de Kolda

Les journées de consultations médicales du vendredi, samedi et dimanche derniers à Kolda, initiées par le leader politique du « Mouvement Kolda Debout » Abdourahmane Baldé, ont été une réussite totale. L'activité a réuni 124 personnels médicaux dont 14 médecins spécialistes pour prendre en charge plus de 15 mille personnes.

Kolda a fait l'actualité brûlante, le mois dernier, à cause du plateau médical défectueux de l'hôpital en plus de l'absence d'un gynécologue. C'est ainsi qu'un fils de la région, le président du « Mouvement Kolda Debout » a organisé des journées de consultations médicales gratuites dénommées « Cellal et Célirédé » qui signifie en Pular la santé d'abord. Ces journées de gratuité médicale offertes aux populations de Kolda se sont tenues le vendredi et samedi derniers au collège CEM1 de Kolda. Près de 15.000 personnes ont été consultées gratuitement et ont pu bénéficier de soins. Des médicaments et des lunettes ont été également offerts gratuitement. Mieux, M. Baldé a promis des équipements médicaux aux différents postes de santé de la région.

Ces journées de consultations médicales gratuites ont mobilisé 124 personnels médicaux, parmi lesquels 14 médecins spécialistes. « Je suis très satisfait de la forte mobilisation de la population. Pour la première journée, nous avons consulté 4338 patients. Les équipes des médecins ont vraiment pris en charge, avec toute la disponibilité et la courtoisie qu'il faut, les patients. Les populations se sont très bien comportées malgré l'attente pour certains. Les autorités étatiques et locales se sont également mobilisées et ont participé pour la réussite de l'évènement en m'encourageant surtout connaissant le contexte dans lequel Kolda était en ce qui concerne le plateau médical très défectueux. Un hôpital presque malade, des centres de santé qui ne fonctionnent presque plus, un défaut criard de spécialistes. Nous, nous avons pu réunir 14 spécialistes, 68 médecins, 24 personnels de santé de manière générale en plus de la Croix rouge et autres », a expliqué M. Baldé pour son geste qu'il considère comme une action de solidarité citoyenne. Acteur du développement, mais également de la politique, M. Baldé dit fonctionner avec des principes.

« Pour moi, le patriotisme, ce n'est pas que des verbes comme certains le font, mais plutôt des actes. Ce sont les actions qui parleront à notre place. Il faut le dire, avant même que le président de la République ne parle de l'emploi des jeunes, j'ai créé un complexe appelé « Les délices » du Fouladou où une quarantaine de jeunes Koldoises et Koldois travaillent. Pour la politique de l'emploi qui a été lancée, nous faisons déjà le maximum. Au total, nous n'avons pas moins de 183 personnes qui travaillent autour de nos activités », a conclu cet entrepreneur du social et acteur politique.