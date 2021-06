Afrique: La case des mots - Limousines ou usines ?

analyse

Mine de rien, l'Afrique piétine, dandine, clopine. L'origine du mal qui nous domine réside dans notre routine enfantine.

On se fascine à rouler en Berline ou en Limousine, mais on lésine sur la création de machines et d'usines.

Des officines politiques mesquines rivalisent de guerres intestines et de combines assassines. On tambourine, on récrimine, on incrimine, on s'enquiquine, on s'enfarine, on se mutine. On dissémine des idées jacobines dans des esprits qu'on endoctrine. Des vermines, pour deux sardines, se lancent alors des épines !

L'indiscipline est l'autre racine du mal qui nous domine. L'indiscipline s'enracine, culmine. L'autodiscipline décline. Notre routine entérine l'indiscipline, voire abomine la discipline.

On domine ainsi à la carabine et on s'extermine à la chevrotine dans des régions voisines où sévit la famine.

Sans discipline, sans machines et sans usines, l'Afrique ne paiera pas de mine, malgré ses mines. S'imagine-t-on une main divine pour remonter la colline ?