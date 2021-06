Seychelles: L'ancien président des Seychelles, M. Faure lance une fondation pour aider à garder la planète en bonne santé

L'ancien président des Seychelles, Danny Faure, a lancé une nouvelle fondation pour contribuer au développement durable de la nation insulaire et rejoindre la communauté mondiale dans ses efforts pour parvenir à une planète plus durable et plus saine.

Dans son allocution lors de la cérémonie de lancement mardi qui coïncide avec la Journée mondiale des océans, M. Faure a déclaré : « Nous sommes convaincus que l'humanité doit tout faire pour protéger l'océan qui est le cœur bleu battant de notre planète. La Fondation Danny Faure sera à l'avant-garde de cette noble entreprise pour aider à réparer notre planète. »

Il a déclaré que « pendant ma présidence, les Seychelles ont franchi une étape historique le 26 mai 2019 lorsque nous avons légalement désigné un tiers de notre territoire océanique comme zone marine protégée, 10 ans avant l'objectif mondial de 30 % de protection des océans en 2030. Avec cette réalisation, nous espérons inspirer et que d'autres suivront."

M. Faure était le président des Seychelles à partir d'octobre 2016, lorsqu'il a succédé au président James Michel qui a démissionné. En octobre 2020, il a perdu les élections face à l'actuel président, Wavel Ramkalawan.

La Fondation Danny Faure se concentre sur cinq piliers : l'océan, l'économie bleue, la gouvernance, le leadership et la jeunesse.

« Mon leadership a été reconnu par les institutions régionales et les organisations multilatérales du monde entier. C'est sur cette base que la Fondation Danny Faure établira et construira des partenariats avec des institutions et organisations locales, régionales et internationales », a ajouté M. Faure.

La Fondation étant à la fois à but non lucratif et apolitique, M. Faure a déclaré qu'elle "recherchera le soutien d'organisations locales et internationales pour financer les différents programmes relatifs aux cinq piliers".

La Fondation est composée de cinq membres : l'ancien ministre Maurice Loustau-Lalanne, Bertrand Belle, Alain Decommarmond, Ginny Elizabeth et Lorraine Faure.

M. Loustau-Lalanne, qui est le vice-président, a déclaré que « mon association avec la Seychelles Islands Foundation (SIF) depuis plus de 25 ans me donne envie de continuer à capitaliser sur les nombreuses réalisations notamment dans le domaine de l'économie bleue et de la durabilité et la protection de nos îles et de nos océans. Nous devons fournir un leadership approprié et encourager nos jeunes à être les leaders de demain dans ce monde difficile dans lequel nous vivons. "

Pour sa part, l'ancien ambassadeur Ronny Jumeau, qui est un grand défenseur de l'environnement, a déclaré qu'en plaçant l'économie bleue au sommet des agendas seychellois et internationaux, M. Faure a signalé au monde, en particulier aux États insulaires, côtiers et océaniques que c'est là que réside notre future richesse et sécurité.

"La transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité ont été les thèmes déterminants de la présidence de M. Faure, tout comme l'unité nationale et la réconciliation dans la mesure où cela a changé notre façon de faire de la politique et de gouverner aux Seychelles", a déclaré M. Jumeau.

M. Jumeau a déclaré que le futur État des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, réside dans l'état de ses jeunes en qui M. Faure croit passionnément.

« Fidèle à cela, la jeunesse seychelloise a prouvé à maintes reprises qu'elle est en avance sur ses aînés sur les questions critiques du jour - en particulier en tant que gardiens d'un lien harmonieux, sinon sacré, avec la richesse naturelle qui nous entoure, qui est le fondement de notre économie », a-t-il ajouté.