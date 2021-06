Cote d'Ivoire: Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux Publics - Philippe Eponon réélu Président du Conseil d'Administration

A la tête de l'Organisation patronale du secteur du BTP depuis 2015, l'Administrateur Général de La Route Africaine (LRA) vient d'avoir la caution des dirigeants d'entreprises pour un nouveau mandat.

En effet, le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics (GIBTP) a tenu son Assemblée Générale le 28 mai 2021 à l'hôtel Tiama d'Abidjan-Plateau, pour examiner le rapport d'activités et les comptes de la faîtière au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

A titre ordinaire, le Conseil a planché sur les rapports moral et financier de l'exercice 2020, le budget 2021 et les résolutions et le quitus.

A titre extraordinaire, les représentants des 80 entreprises membres ont procédé au renouvellement du Conseil d'Administration pour le mandat 2021-2024 avant de se prononcer sur les résolutions et le quitus.

Au terme de l'Assemblée Générale, le président sortant, Philippe Eponon, élu le 18 avril 2018 et dont le mandat de trois ans est arrivé à expiration a été reconduit à la tête du Conseil d'Administration rénové puisque celui-ci enregistre des départs et de nouveaux entrants. Ayant déjà effectué deux mandats de trois ans soit un total de six ans, M. Eponon a encore eu la confiance de ses pairs dirigeants d'entreprises pour poursuivre l'œuvre entamée ensemble. L'un des éléments de satisfaction de sa présidence réside d'ailleurs dans l'augmentation du nombre d'adhérents qui est passé du simple au double ainsi que du budget annuel du GIBTP, lui permettant de réaliser certaines de ses activités.

Le Président réélu a exprimé sa gratitude aux membres pour cette marque de considération et leur soutien durant le mandat écoulé. Il a également félicité les entreprises pour le paiement de leurs cotisations comme le montre le budget équilibré. Il n'a pas omis le Conseil d'Administration sortant pour la qualité du travail accompli et la Direction Exécutive du GIBTP pour sa gestion.

Au titre des orientations stratégiques et des priorités en 2021, le programme d'activités comprend plusieurs projets, à savoir : la construction d'une organisation flexible et orientée vers le client ; la mobilisation des ressources ; la conception et le lancement d'un Label GIBTP ; le renforcement de la mise œuvre des normes, standards et certifications ; l'accélération de l'accès aux financements pour les PME labellisées ; l'extension de l'empreinte nationale du GIBTP ; l'identification des opportunités dans le secteur du BTP pour les petites et micro entreprises ; la construction d'un répertoire des entreprises du secteur BTP ; l'accroissement de la participation des entreprises nationales aux Partenariats Public-Privé (PPP) et à la commande publique ; le renforcement des compétences des dirigeants des entreprises ; la facilitation de l'accès aux financements des TPE et Petites entreprises.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la faîtière a apporté un appui de 131 641 522 FCFA dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19). Notamment le financement des travaux réalisés au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du CHU de Treichville, la rénovation et l'équipement du laboratoire de l'Institut Pasteur d'Abidjan. Enfin, une subvention à l'Institut National Polytechnique FHB de Yamoussoukro pour la production de respirateurs artificiels.

L'Assemblée Générale qui s'est déroulée dans un cadre ouvert et convivial a adopté toutes les résolutions qui lui ont été soumises. Elle a également donné son quitus au Conseil d'Administration sortant.