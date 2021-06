Algérie: Oran/législatives - La promotion du tourisme, une priorité pour les colistiers de "Ala El Ahd Saïroun" et "Djazaïr Echaab"

Oran — Les programmes électoraux des listes indépendantes "Ala El Ahd Saïroun" et "Djazaïr Echaab", en lice pour les législatives du 12 juin à la wilaya d'Oran, misent sur la dynamisation et la promotion du secteur du tourisme pour en faire un levier de croissance.

La liste "Ala El Ahd Saïroun" parie surtout, à travers son programme électoral, sur la promotion du tourisme en proposant des projets dont celui de création de villes touristiques à Oran, en cas d'accès au futur Parlement, a souligné un de ses candidats à l'APS, Mokhtar Bouchakour, soutenant qu'il est "illogique de compter uniquement sur le tourisme balnéaire et occulter les autres filières de ce secteur qui nécessitent des programmes ambitieux pour les développer".

Cette liste, qui regroupe en son sein, des jeunes et cadres universitaires et des activistes de la société civile, porte de nouvelles idées pour promouvoir le tourisme de montagne engageant la protection des forêts, ainsi que le tourisme culturel et cultuel notamment à travers la création de villages et de complexes touristiques et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) versées dans ce créneau, a-t-il affirmé.

Dans ce cadre, les candidats de cette liste s'engagent à encourager et soutenir les opérateurs économiques dans le secteur du tourisme et les responsables de PME et artisans, ajoute M. Bouchakour, déclarant que l'objectif est de lever les contraintes qui freinent les projets d'investissement.

Pour sa part, la liste des candidats indépendants "Djazaïr Echaab" compte agir pour booster ce secteur sensible, créateur de richesses, en encourageant les investisseurs privés à créer des infrastructures touristiques "de qualité" et en contribuant à faciliter l'investissement en la matière en améliorant le climat des affaires, de manière à le rendre favorable à la création de PME, explique son représentant, Mourad Mohamed Imad-Eddine.

Cette liste s'engage, dans le cas où elle glanait des sièges au niveau de l'Assemblée populaire nationale (APN) prochaine, à accorder plus d'importance au tourisme local en prêtant main forte aux jeunes et aux riverains, à créer des activités dans l'hôtellerie, la restauration et les activités artistiques et culturelles, outre le développement de la filière de l'artisanat, "qui constitue un des piliers du secteur du tourisme", a-t-il souligné.

"Notre liste s'engage à donner des opportunités aux petits artisans en fonction de la spécificité de chaque commune d'Oran", affirme-t-il.

Les programmes électoraux des deux listes comportent aussi des idées et des propositions multiples visant à améliorer les prestations sanitaires, le pouvoir d'achat et le cadre de vie des citoyens et à accorder plus d'intérêt aux zones d'ombre.