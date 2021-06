Algérie: El-Islah - La réussite des législatives consolidera l'édification de l'Etat de droit

Tindouf — Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a affirmé mardi à Tindouf, que la réussite des élections législatives va "consacrer et consolider l'édification de l'Etat de droit".

Animant un meeting de campagne en prévision des législatives de samedi prochain, M. Ghouini a affirmé que ces élections "constituent une étape cruciale dans l'Histoire de l'Algérie et leur réussite va consacrer et consolider l'édification de l'Etat de droit, de justice et des libertés, sous le signe de l'Algérie nouvelle".

Le mouvement El-Islah a justement adopté ce signe, animé d'un sens de la collectivité et d'un objectif de large consensus national, et adossé à une large et solide base populaire, a-t-il souligné.

"Une étape précédente où avaient été malmenées la Constitution, les lois de la République et les bonnes pratiques politiques et démocratiques", a rappelé le président d'El-Islah.

Sur un autre registre, Filali Ghouini a réitéré le soutien de son parti aux causes justes à travers le monde, à leur tête les questions palestinienne et sahraouie.

Il a invité, au terme de son intervention, les militants et sympathisants de sa formation politique à se rendre "massivement" aux urnes le 12 juin et élire les "meilleurs" candidats.