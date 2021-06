Algérie: Le Hirak authentique béni a sauvé l'Etat algérien de la déliquescence

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que "le Hirak authentique béni a sauvé l'Algérie d'une véritable catastrophe, qui a failli anéantir l'Etat", soulignant que "les récentes marches n'avaient pas d'organisateurs connus et n'étaient plus unifiées en termes d'idées, de revendications ou de slogans".

Dans une entrevue accordée à la chaîne qatarie Al Jazeera, diffusée mardi, le président de la République a souligné que "le Hirak authentique béni a sauvé l'Algérie d'une véritable catastrophe" relevant que "la régression de l'Etat algérien a frôlé la déliquescence".

Affirmant que "l'Etat était sous la main mise d'une 'issaba' (bande)", le Président Tebboune a estimé que "13 millions d'Algériens ont sauvé l'Algérie du 5e mandat et du prolongement du 4e", en allusion au Hirak du 22 février 2019, ajoutant que "la 'issaba' voulait exploiter la maladie de l'ancien président pour s'accaparer le pouvoir pour cinq autres années et piller encore les fonds de l'Etat, les choses auraient pu se terminer dans la violence".

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a fait savoir que "les récentes marches n'avaient pas d'organisateurs connus et n'étaient plus unifiées en termes d'idées, de revendications ou de slogans" soulignant que "cinquante wilayas algériennes n'enregistrent aucune marche ces derniers temps".

Rappelant que "l'Algérie a vécu le 1e printemps arabe en Octobre 1988", le Président Tebboune a assuré que "l'Algérie s'est débarrassée irrémédiablement de l'islam idéologique et que le courant islamiste actif en Algérie est différent des courants islamistes dans d'autres pays".

"Grâce à son pacifisme, le Hirak authentique est sorti victorieux sous la protection des services de sécurité et de l'armée", a soutenu le Président Tebboune ajoutant que "la relation entre la Présidence et l'Armée est une relation somme toute naturelle" et que "l'Armée algérienne est une institution constitutionnelle qui sacralise la Constitution de l'Etat".

Abordant l'ampleur de la corruption qui régnait durant la période précédant le Hirak du 22 février 2019, M. Tebboune a rappelé que "la 'Issaba' (bande) a volé et transféré à l'étranger des centaines de milliards de dollars".

"L'ampleur de la corruption est si importante que nous continuons à ce jour à découvrir ses ramifications apparentes et occultes" a-t-il précisé soulignant que l'Etat avait investi presque 1000 mds USD depuis le début des années 2000.

Et de rappeler que "le monopole de l'importation était entre les mains d'une cinquantaine de personnes, qui avaient un pouvoir absolu pour décider qui pouvait investir en Algérie".

"La corruption était généralisée à tous les niveaux et devenue, à un moment donné, une tradition d'Etat", a-t-il déploré.

Soulignant, dans ce sens, que la justice algérienne "a saisi et récupéré au profit du Trésor public tous les biens connus de la 'issaba'", le Président Tebboune a émis le vœu de voir les pays amis en Europe et à travers le monde aider l'Algérie à la découverte et à la récupération des avoirs détournés.