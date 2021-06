Algérie: Législatives - Départ des bureaux itinérants vers les zones enclavées d'Illizi et Djanet

Illizi — Des caravanes regroupant 14 bureaux de vote itinérants ont pris le départ mardi des wilayas d'Illizi et de Djanet pour aller à la rencontre des électeurs établis dans les zones éparses et enclavées et leur permettre d'accomplir leur devoir électoral, avancé réglementairement de 72 heures, dans le cadre des législatives de samedi prochain.

Une caravane composée de cinq (5) bureaux itinérants doit sillonner les zones enclavées de la commune d'Illizi, dont Imehrou, Fadhenoune, Tarat, Oued-Samen, Tamadjert et Teghessa, pour permettre à un corps électoral de 4.394 électeurs d'accomplir leur devoir civique.

Quatre autres bureaux itinérants devront prendre leur départ mercredi des communes d'In-Amenas et Bordj Omar-Idriss à destination du Nord de la wilaya pour rencontrer les 4.701 électeurs des localités et hameaux éloignés de Zarzaïtine, El-Rar, S'tah, TFT, Rhourd-Ennous et El-Hamra.

La wilaya d'Illizi compte un corps électoral de 55.441 électeurs, inscrits au niveau de 24 centres de vote coiffant 116 bureaux, dont neuf (9) itinérants au niveau des quatre communes de la wilaya.

Dix-neuf (19) listes de candidature sont en lice pour les prochaines législatives, dont 16 listes partisanes et trois (3) indépendantes, pour briguer un des trois sièges retenus pour la wilaya d'Illizi à la future Assemblée populaire nationale (APN).

Le délégué de l'autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de la wilaya de Djanet, Laid Langa, a fait part de la mobilisation, pour assurer le bon déroulement de l'opération de vote, de 30 véhicules tout terrain, équipés en moyens nécessaires et accompagnés de plus de 60 agents pour la couverture sécuritaire et sanitaire.

Selon le même responsable, sept (7) listes (4 partisanes et 3 indépendantes) se sont portées candidates dans la wilaya de Djanet à ces législatives pour briguer un des trois sièges prévus pour cette jeune wilaya à la future APN.

Le fichier électoral de la wilaya de Djanet est composé de 28.483 électeurs et électrices inscrits au niveau de 13 centres de vote, regroupant 43 bureaux, dont neuf (9) itinérants au niveau des communes de Djanet et Bordj El-Haouès.