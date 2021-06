Algérie: Algérie-Allemagne - Rencontre mercredi sur les opportunités d'investissement

Alger — Une rencontre algéro-allemande sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans la fabrication locale des équipements et le développement des énergies renouvelables et dans les domaines de l'exploration et de la production d'hydrocarbures et de la pétrochimie sera organisée mercredi, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre sera organisée, par visioconférence, par l'Association d'amitié arabo-allemande (DAFG), en partenariat avec l'ambassade d'Algérie à Berlin et avec l'appui de la structure du ministère des Affaires étrangères chargée de la promotion économique, a précisé la même source.

Cette rencontre verra la participation d'une soixantaine d'entreprises allemandes qui ont confirmé leur participation, a ajouté le communiqué.

L'accent sera mis aussi sur les opportunités d'investissement et de partenariat dans la fabrication locale des équipements et le développement des énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert ainsi que dans les domaines de l'exploration et de la production d'hydrocarbures et de la pétrochimie, a conclu le communiqué.