Algérie: Législatives - Des candidats indépendants à El-Bayadh insistent sur le développement local

El-Bayadh — Des listes indépendantes de la wilaya d'El-Bayadh, en lice aux élections législatives du 12 juin, misent sur leur contribution à donner une forte poussée au développement local, à travers une série de propositions contenues dans leurs programmes électoraux.

Ainsi, Bahoussi Mustapha, candidat de la liste indépendante "Taâoune", a souligné que cette dernière accorde, dans son programme électoral, une grande importance au secteur de l'industrie pour créer l'impulsion nécessaire au développement local, à travers la valorisation des potentialités de la wilaya, notamment les matières premières dont elle regorge.

La liste oeuvrera, à cet effet, à encourager les investisseurs locaux et nationaux à créer des entreprises dans les différentes activités et leur permettre l'exploitation des zones industrielles et d'activités, ainsi que la levée des obstacles, "ce qui permettra de créer la richesse et des postes d'emploi", a-t-il précisé.

Le secteur de l'agriculture fait également partie des priorités de cette liste. Il s'agit, selon lui, d'encourager l'investissement et l'exploitation des terres agricoles afin d'augmenter la production dans les différentes filières et développer celle de l'élevage, sachant que celle-ci représente la plus grande ressource de la wilaya d'El-Bayadh.

Concernant le secteur de la santé, le programme de la liste "Taâoune" comprend la réalisation de nouvelles infrastructures sanitaires, à l'instar d'un hôpital au chef-lieu de la wilaya assurant toutes les spécialités médicales, et un autre hôpital dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, afin d'améliorer les prestations sanitaires pour les citoyens.

La liste donne aussi de l'importance au secteur du tourisme par l'encouragement de l'investissement et l'augmentation des structures, avec la mise en place d'une stratégie pour la promotion des différents sites touristiques de la wilaya et celle du tourisme religieux, pour attirer les touristes des différentes régions.

Pour sa part, la liste indépendante "Chabab El-Bayadh", qui porte le slogan "le citoyen est partenaire du changement", a un programme électoral portant une série de propositions en relation avec le développement local, notamment le soutien de la wilaya d'El-Bayadh avec de nouvelles infrastructures et la mise en place de nouveaux mécanismes à même de soutenir le système sanitaire par la réalisation de nouvelles structures et les rapprocher du citoyen, a expliqué le candidat Lazhari Abdelouareth.

De son côté, le programme de la liste indépendante "Alliance des jeunes pour le changement" accorde la priorité au secteur de l'éducation, et ce, en le renforçant avec de nouvelles structures et l'augmentation du nombre des postes d'emploi pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves dans cette wilaya.

Il s'agit aussi de promouvoir le centre universitaire d'El-Bayadh et l'ouverture de spécialités en adéquation avec les spécificités de la régions, a souligné son représentant, Allaoua Allal.

Cette liste concentre également son attention sur le secteur de l'agriculture comme moteur du développement local, à travers l'encouragement des agriculteurs et des investisseurs du domaine et l'extension du réseau électrique agricole.

Elle plaide aussi en faveur de la facilitation de l'obtention des autorisations de forage de puits qui font partie des préoccupations soulevées par les agriculteurs et les investisseurs, à ajouté le même interlocuteur.

La même liste indépendante mise sur l'augmentation des installations de la jeunesse et des sports et de les rapprocher du citoyen, ainsi que l'encouragement de la pratique sportive, en plus de propositions concernant l'extension, l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier de la wilaya, dont une partie connait une certaine détérioration, a indiqué M. Allal.