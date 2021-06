Algérie: Eau - Des instructions pour bien gérer le service public et préparer saison estivale

Alger — Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Mihoubi, a donné des instructions fermes quant à l'impérative gestion rigoureuse du service publique des eaux, soulignant la nécessité de "bien" préparer la saison estivale, notamment en période de stress hydrique que connait le pays, dû au manque de précipitations ces dernières années, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion tenue, lundi, au siège du ministère des Ressources en eau, laquelle s'est déroulée sous la présidence de M. Mihoubi et en présence des cadres centraux du ministère, des Directeurs généraux et directeurs des régions relevant des deux établissements, à savoir l'Algérienne des eaux (ADE) et l'Office national de l'assainissement (ONA), ainsi que d'un nombre de responsables locaux, précise le communiqué.

La réunion a été consacrée à la présentation d'un bilan des activités des établissements relevant du secteur et concernés par le service public des eaux, d'autant que le ministre a écouté des exposés présentés par le Directeur général de l'ADE, le Directeur général de l'ONA et les Directeurs généraux des établissements chargés de la gestion du service public des eaux et de l'assainissement (Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran -SEOR-,Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine- SEACO- et Société des eaux et de l'assainissement d'Alger- SEAAL-), précise le ministère.

Après la présentation des acquis réalisés durant les 5 premiers mois en 2021, le ministre a donné, selon le communiqué, "des instructions fermes quant à l'impérative gestion rigoureuse de cette période, notamment à la lumière de la pénurie d'eau que traverse le pays, en raison du manque de précipitations durant les dernières années entraînant un recul considérable de nos réserves en eau".

Le ministre a également mis l'accent sur "la nécessité de bien préparer la saison estivale, de tout mettre en œuvre pour assurer un service public à la hauteur des aspirations des citoyens, et d'éviter toute manifestation négative dans l'opération de la distribution de cette ressource vitale, en distribuant à tous les citoyens de manière équitable et sans exception, afin de mettre nos concitoyens dans les meilleures conditions possibles en ce qui concerne le service public de l'eau, insistant à la fois sur l'aspect économique dans la gestion de cette ressource".

Pour ce qui est de l'enquête sociale lancée par le ministère des Ressources en eau et relative au service public de l'eau, M. Mihoubi a donné des directives concernant la nécessité de comparer les résultats de cette enquête avec les données les plus importantes fournies par les entreprises chargées de la gestion du service public de l'eau , sur lesquelles porte cette enquête sociale, dans le but de développer et d'améliorer le service public de l'eau, lit-on dans le communiqué.