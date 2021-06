Sénégal: Selety au Sénégal et Djiboro en Gambie - Deux villages, un même destin

Séléty, situé dans la commune de Kataba 1 (département de Bignona) et Djiboro, dans la cité de Brikama, en Gambie sont le symbole d'une coopération et d'une vie communautaire sans faille. Malgré la ligne frontalière qui les sépare, les deux peuples sont unis et partagent une même vision : maintenir la paix et la sécurité au profit de tous. Séléty et Djiboro, deux territoires divisés par la bande frontalière mais si proches !

ZIGUINCHOR- « Africell welcomes you in the Gambia. Enjoy roaming with the market leader ». Quand vous débarquez à Séléty, c'est ce message de l'opérateur téléphonique gambien qui vous souhaite la bienvenue tout en demandant au voyageur ou visiteur de profiter de ses meilleures offres. Pourtant, nous sommes bien au Sénégal, mais ici c'est le réseau de la Gambie qui prédomine.

Cette situation témoigne de la proximité des deux territoires. Deux terroirs et deux cultures différents, mais deux peuples unis « à jamais » par un désir et une volonté de vie commune. Dans ces localités, il y a une barrière linguistique. D'un côté, on parle wolof, diola et socé... , et de l'autre, anglais, wolof et un peu de socé. Les emblèmes des deux pays sont aussi différents. Par contre, ce choc des cultures ne déteint pas sur les relations qu'entretiennent Sénégalais et Gambiens.

Car, tous ont en bandoulière le sens du vivre ensemble, du bon voisinage, cultivent et promeuvent la paix. Le tout, dans une dynamique de raffermir les liens entre les peuples et de renforcer l'intégration régionale. Si loin de Bignona, mais si proches l'un de l'autre, Djiboro, un village gambien situé à l'orée de la frontière sénégalo-gambienne, et Séléty constituent le symbole d'une coopération sociale dynamique et édifiante. Diong Patita Mendy est né à Séléty il y a 27 ans. Il y a grandi, mais dit n'avoir jamais assisté à un quelconque conflit entre un Gambiens et Sénégalais. Au contraire, c'est la « quiétude totale » qui règne dans ces deux territoires.

« La Gambie et le Sénégal sont deux pays frères. Autrement dit, nous sommes des frères et sœurs. Nous vivons le long de la frontière. Nous menons beaucoup d'activités ensemble. Nous n'avons pas le droit de saper la quiétude qui a toujours régné dans ces deux localités. Nous avons un pied au Sénégal et un autre en Gambie. Ici, nous faisons la promotion du bon voisinage. Les Gambiens sont nos voisins immédiats », confie le jeune Mendy.

Le président du Conseil communal de la jeunesse de Kataba 1 était interrogé le 20 mai dernier, lors de l'inauguration de la case culturelle, de citoyenneté et de bon voisinage de Séléty, construite par le gouvernement du Japon, en partenariat avec la Commission nationale de gestion des frontières (Cngf) dirigée par le Chef d'état-major particulier du Chef de l'État, le Général d'armée aérienne Joseph Mamadou Diop et l'agence des Nations unies Onu-Femmes.

Union autour du ballon rond

Dans un souci de préserver la paix et de raffermir davantage les liens entre les deux peuples, Diong Patita Mendy soutient qu'un travail de sensibilisation s'impose aux deux jeunesses et ne doit jamais s'arrêter. Les jeunes de Séléty et de Djiboro organisent un tournoi de football pour permettre à tous de communier autour du ballon. « C'est une stratégie que nous avons mise en place pour réunir tous les jeunes de la Gambie et du Sénégal. On n'a pas le droit d'aller en rangs dispersés. Il est très difficile de faire la distinction entre un fils de Djiboro et de Séléty.

Nous nous sommes dit que cela ne vaut pas la peine de convoquer ces détails au risque de saper la cohésion sociale, socle de notre identité commune. D'après nos anciens, les Gambiens de Djoboro ont quitté Séléty pour s'installer dans ce village gambien. Donc, personne n'a le droit de faire du mal à son voisin. Ça a toujours été comme ça et le restera », insiste Diong Patita Mendy, rappelant que ce tournoi sera toujours organisé au profit des jeunes.

Le mariage, outil de promotion de la paix

Du côté de la Gambie, on entonne aussi la même chanson. De l'avis du président de la jeunesse de Djiboro, le Sénégal et la Gambie sont unis par l'histoire. Ce n'est pas pour rien, dit-il, que certains de ses compatriotes parlent couramment la langue nationale du Sénégal. Aussi, rappelle-t-il, les jeunes de ces localités fréquentent parfois les mêmes écoles. « On se connaît tous ici.

Nous avions eu quelques difficultés liées au transport et au commerce de certaines marchandises. Mais, toutes ces questions ont été résolues. Je suis persuadé qu'avec l'ouverture de la case culturelle de promotion de la citoyenneté et du bon voisinage, nos relations seront renforcées. Nous, jeunes de Djiboro et Séléty, sommes prêts à travailler à maintenir la paix sociale », certifie Peter Minde, soulignant l'importance de continuer l'organisation du tournoi de football afin de mieux unir les deux peuples.

Pour sa part, le Chef de village de Séléty, Malang Faty, soutient que les deux peuples sont « également unis par les liens du mariage, donc aucun citoyen gambien ou sénégalais n'a le droit de ternir cette image ». Quand on accepte d'épouser une Gambienne ou une Sénégalaise, poursuit-il, « chacun doit accepter l'autre. Avant nous, nos parents ont cohabité dans la paix avec les Gambiens de Djiboro. Donc, il est hors de question que nous mettions en péril cette unité tant enviée », renchérit M. Faty.