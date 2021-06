Gabon: L'Atlérico et la Mairie d'Akanda - Un match pour la citoyenneté

L'association sportive Atlético Akanda, et la mairie de la commune d'Akanda se sont associées le 05 juin dernier, pour une "journée Citoyenne". Journée qui symbolisait aussi la "journée internationale de l'environnement". Nettoyage de rues, de grands carrefours et plantation d'arbres étaient au menu de cette journée.

Consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement, la lutte contre l'insalubrité sont des des questions d'importance majeure qui affectent le bien-être des populations et le développement économique dans leur commune. Le club de football, Atlético Akanda, présidé par le journaliste, Freddhy Koula, et la mairie d'Akanda, représentée par son le maire Yvon Patrick Rombogouera lui-même, ont décidé de célébrer cette journée pour monter le bon exemple, et « inciter les concitoyens à s'approprier ces journées citoyenne ».

Ce partenariat et cet engagement de la mairie auprès d'Atlético Akanda, « doit permettre de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique, les citoyens, les entreprises et autres opérateurs économiques sur le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement." Souligne le maire.

La protection de la nature est une affaire de tous estiment les amoureux de l'environnement. Beaucoup sont ceux qui militent pour sa préservation .« Nous avons profité de cette célébration sur le terrain, pour planter quelques arbres, des palmiers notamment, afin de coller à la thématique de la journée de l'environnement. Cette journée citoyenne est surtout un moyen de venir en aide à la Mairie, puis à la commune dont le club porte l'identité, Akanda. Club de foot ou pas, c'est pour nous un devoir de nous rendre utile, et nous remercions le Maire, la RGEDD et la Direction Générale de l'environnement pour leur appui » lance Freddhy Koula, président Atlético Akanda.

L'ONG RGEDD et la Direction Générale de l'environnement ont aussi prêté main forte pour l'organisation de la journée, dans le deuxième arrondissement de la Commune d'Akanda. Leur expérience de la promotion écologique grâce à leurs actions novatrices consacrées aux écosystèmes, aux réserves de biosphère, au renforcement des capacités ont contribué à rehausser le niveau et qualité de cette journée que les habitants espèrent voir se pérenniser.