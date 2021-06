Gabon: Koula-Moutou - Hugues Mbadinga Madiya offre les cours de soutien aux candidats aux examens

L'éducation et la formation demeurent l'une des priorités des hommes politiques de la province de l'Ogooué-Lolo. Elles restent au coeur des actions menées par Hugues Mbadinga Madiya. Le membre du gouvernement a offert gratuitement les cours de soutien aux élèves de 3è et de Terminale de tous les établissements de la commune de Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. La première phase a été lancée ce lundi 07 juin par Severin Joe Malph Divassa, Président du "Mouvement on S'engage".Les cours se déroulent au Lycée d'État Jean Stanislas Migolet, le Lycée Notre dame de la Salette, Lycée privé Moutou Mambo et le Lycée de l'Alliance Chrétienne David Mickombo.

La première phase des cours de soutien a été lancée pour les classes de troisième. 648 candidats au BEPC en sont bénéficiaires et le ministre Hugues Mbadinga Madiya en est l'initiateur. Comme l'écrivain français Victor Hugo, le membre du gouvernement a bel et bien compris et soutient que « chaque enfant qu'on enseigne, est un homme qu'on gagne ». L'éducation et la formation restent au cœur des actions menées par le membre du gouvernement et le Mouvement On s'engage dont il est le parrain.

Hugues Mbadinga Madiya a, une énième fois, décidé d'apporter sa modeste contribution pour aider les apprenants en classe de Terminale et leurs parents. Un acte apprécié, tant par les élèves que leurs parents. "Avec la crise sanitaire mondiale, les cours de soutien viennent à point nommé pour que nous puissions renforcer nos connaissances avant d'affronter les examens. Nous ne pouvons que témoigner toute notre gratitude à l'égard de notre bienfaiteur, le ministre Hugues Mbadinga Mbadinga Madiya et le Mouvement On s'engage dont Severin Joe Malph Divassa en est le président " fait savoir un futur bachelier.

Les cours de soutien sont une opportunité pour les élèves et leurs parents qui n'auront rien à dépenser. Les élèves bénéficieront d'un accompagnement pédagogique qui leur permettra de combler leurs lacunes dans une ou plusieurs matières. Ces cours de soutien ont pour objectif, de mettre les élèves à niveau, avant le démarrage du Brevet d'Etude du Premier Cycle. C'est ce que pense d'ailleurs le Président du mouvement On s'engage, délégué par Hugues Mbadinga Madiya.

Les cours de soutien sont un ouf de soulagement pour certains parents qui eux aussi, n'ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance à l'égard , de celui qui met un point d'honneur dans l'éducation et la formation. Les candidats et leurs parents ont demandé au Président du mouvement On s'engage, d'être leur courroie de transmission auprès du ministre Hugues Mbadinga Madiya