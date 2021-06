Madagascar: Développement durable - La paix mondiale, mise en avant lors d'une visioconférence mondiale

Plus de 3 000 personnes issues de 150 pays ont participé à la conférence virtuelle organisée par HWPL, à l'occasion de la 8e commémoration annuelle de la Déclaration de la paix mondiale d'HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), en collaboration avec ses groupes affiliés, le Groupe International de la Jeunesse pour la Paix (IPYG) et le Groupe International des Femmes pour la Paix (IWPG).

Avec plusieurs cas de partenariat international pour des projets de consolidation de la paix, soutenus par les organisations de jeunes et de femmes divisées par région - Afrique, Europe et Asie, l'événement de cette année a visé à discuter un mouvement de paix mené par les citoyens et la coopération pour promouvoir la coexistence et l'harmonie dans la communauté mondiale et surmonter les défis mondiaux qui découlent de la haine, des conflits, de la mécompréhension et du manque de communication dans cette ère de la pandémie actuelle.

Favorable au développement. La Déclaration de la paix mondiale, proclamée le 25 mai 2013 et commémorée par cet évènement, contient non seulement la coopération de chaque Etat pour établir un droit international pour la paix et le rôle des médias dans la contribution au partage d'informations de paix, mais aussi le mouvement actif pour la paix de jeunes et de femmes qui cherchent à transformer eux-mêmes les plus grandes victimes de la guerre en de plus grands acteurs pour la paix. Selon les participants, « nous avons besoin d'apprendre les mécanismes pour guider chacun à devenir un instrument de paix, en se fortifiant de la vie de tous les jours, et quelquefois à travers les choses les plus simples, en commençant par la paix personnelle, avec soi-même, au sein de la famille et avec les autres ».

A Madagascar, les économistes estiment que la paix durable est la seule condition qui pourrait conduire le pays vers le développement. Durant plusieurs décennies, la performance de la Grande île en termes de croissance économique a toujours été interrompue par des crises cycliques générées par des distorsions sociales et politiques.