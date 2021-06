Madagascar: Développement urbain - L'éducation citoyenne, indispensable pour améliorer l'assainissement

Les travaux pour l'amélioration des infrastructures d'assainissement se poursuivent dans le cadre du Programme intégré d'Assainissement d'Antananarivo.

Les travaux d'amélioration des infrastructures d'assainissement se poursuivent dans la ville d'Antananarivo dans le cadre de la mise en œuvre du PIAA (Programme Intégré de l'Assainissement d'Antananarivo). Selon le MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics), l'assainissement occupe une place très importante, dans la vie quotidienne, en milieu urbain. C'est d'ailleurs pour améliorer ce volet dans la capitale et ses communes environnantes que le Programme est mis en œuvre. « Le PIAA est dirigé par le MATP, en partenariat avec la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et l'Agetipa.

Il est financé par la France à travers l'AFD (Agence française de développement) et par l'Union européenne », a indiqué la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, au sein du ministère. Vendredi dernier, un atelier de présentation du programme PIAA a été organisé pour les membres des Organisations de la société civile (OSC), avec la participation du MATP, de la CUA ainsi que du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH). Les responsabilités des intervenants dans l'éducation au niveau des communautés ont été au centre des discussions, dans l'optique de mettre en place un environnement où la population puisse vivre dans la propreté et en pleine santé.

Le sujet concernant les mesures à prendre pour éviter les inondations durant les périodes pluvieuses a également été abordé et discuté. Bref, cette concertation devrait améliorer les solutions à mettre en œuvre pour améliorer le développement de la ville d'Antananarivo et ses environs.