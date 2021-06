Madagascar: PM Christian Ntsay - Pour l'évaluation des gouverneurs

Le Premier ministre a présenté son rapport d'activité durant l'exercice 2020-2021, hier, en visioconférence.

Comme nous l'avions déjà annoncé dans notre édition du 4 juin dernier, la rencontre entre le gouvernement et les députés s'est déroulée, hier. Il s'agissait notamment de parler du « rapport d'exécution du programme du gouvernement » pour l'exercice 2020-2021.

Lors de son intervention qui a duré plus de deux heures (de 10h10 à 12h20), le Premier ministre a fait un tour d'horizon de la politique générale de l'État. Sur la question des députés, qui se sont fait représenter par les présidents de commission ou par les rapporteurs portant sur le rôle et les activités des gouverneurs, le Premier ministre a souligné qu'il y aurait une évaluation de ces derniers. Il n'a pas manqué également d'inviter les gouverneurs à travailler de concert avec les maires, les députés et les sénateurs et à prendre en considération leurs remarques. Et d'enchaîner que « les élus et les désignés devraient travailler ensemble». Sur un autre sujet soulevé par les députés concernant les maires qui sont installés depuis un an, voire deux ans et qui ont été destitués, le Premier ministre a été ferme. « On ne pouvait pas accepter que l'on inverse les résultats », a-t-il affirmé.

Stratégie. Pour en revenir à l'intervention du Premier ministre, divers domaines ont également été abordés, notamment il s'agit de la Covid-19, la gouvernance, l'économie et le social. D'entrée de jeu, le Premier ministre a tenu à préciser que beaucoup d'efforts ont été faits concernant la lutte contre la Covid-19, tout en soulignant au passage que la santé et le volet social ont été priorisés. Dans cette lutte contre cette maladie contagieuse, le ministère de la Santé a organisé la stratégie à appliquer pour combattre ce fléau. À cet effet, le personnel de santé, les forces de l'ordre, les agents de l'Etat et les services essentiels éparpillés dans toute l'île ont été mobilisés. Actuellement, les résultats sont tangibles, comme en témoigne le recul de la pandémie. Le Premier ministre n'a toutefois pas manqué de présenter ses condoléances aux familles des victimes de la Covid-19 et un prompt rétablissement à ceux qui sont malades.

Décentralisation émergente. Pour ce qui est des autres points, citons entre autres, le projet de loi portant sur la « lettre de politique de décentralisation émergente ». Il a été conçu par différents départements ministériels, communes, régions, partenaires techniques et financiers, et la société civile. Des conférences budgétaires seront aussi menées au niveau des régions et vont débuter cette semaine pour les « Faritra » Anosy et Androy. Toujours d'après le chef du gouvernement, sur les 22 régions, 21 gouverneurs ont été déjà nommés, quant à celui de la région Betsiboka, il sera désigné incessamment. En ce qui concerne le financement des régions, une subvention d'investissement à hauteur de 2 milliards d'ariary a été octroyée à chacune d'elles.

Chaque région a également bénéficié de 210 millions d'ariary comme budget de fonctionnement, sans parler des aides matérielles telles que les bulldozers, les compacteurs, les chargeurs sur pneus, les niveleuses et les camions arroseurs. Les districts n'ont pas été oubliés et ont bénéficié du Crédit d'Investissement pour l'Appui au Développement (CIAD). Un crédit qui a été fixé en fonction du nombre de députés, à savoir 250 millions d'ariary pour la circonscription sous la responsabilité d'un unique élu et 500 millions d'ariary pour deux élus. Les communes ne sont pas en reste, car elles ont aussi eu leur part.

Notons que lors de ce bilan présenté par les membres du gouvernement, le groupe parlementaire TIM n'est pas intervenu. L'on se demande si cela résulte d'un problème de connexion ou d'une toute autre raison. En revanche, les groupes parlementaires issus du GPR, de l'IRD et des non affiliés ont participé activement à cette rencontre.