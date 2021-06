Madagascar: Concert - « Orgue Hammond et batterie » se profile

Naly Johnson, Gérard Ratsimiseta et Mendrika Rasolomahatratra, le trio du concert d'« orgue Hammond et batterie » (de gauche à droite).

Le milieu du spectacle et des cabarets se réveille petit à petit en ce moment. Voilà que la ville Bitsika à Andranobevava propose un évènement assez inédit à partir de 15h le 20 juin, un concert d'« orgue Hammond et batterie ». Sur scène, le public retrouvera Naly Johnson, Mendrika Rasolomahatratra et Gérard Ratsimiseta. Le premier sera donc assigné à jouer de l'orgue, le second est le batteur à ne plus présenter et enfin, le dernier est le guitariste de ce trio.

Au programme, il y aura du groove organ, du blues, du standard et du « Gasy petaka », comme l'indiquent les organisateurs. Décidément, le mois de juin est le mois de la musique. Peu connu du grand public, Naly Johnson est un jazziste adoubé par ses pairs. Tandis que Mendrika Rasolomahatratra est un des plus grands batteurs du pays. Il est membre fondateur du groupe Solomiral.

Quant à Gérard Ratsimiseta, il a toujours gravité dans le milieu du jazz depuis des dizaines d'années. Ce sera de la musique pour s'évader et pour se retrouver, à en croire le programme. Cela fait longtemps que les scènes de la capitale n'ont pas proposé de bons moments. Comme dans tous les évènements inscrits dans ce contexte sanitaire, les gestes barrières seront respectés.

Une semaine s'est écoulée après le relâchement partiel des mesures sanitaires. Probablement, ce concert d'« orgue Hammond et batterie » servira de lièvre pour les autres salles et cabarets de la capitale. Avec ce trio, les mélomanes ne vont surement pas bouder leur plaisir.