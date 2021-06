Madagascar: Ho Maitso ny Tontolo-Guanomad - Des actions de RSE pour soutenir les plus vulnérables

Des actions de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) sont actuellement menées par la société Guanomad, spécialisée dans le domaine de la production d'engrais biologiques, par le biais de l'association « Ho Maitso ny Tontolo ».

L'objectif consiste à soutenir les couches les plus vulnérables, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Puisqu'on entre en ce moment dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance, « Ho Maitso ny Tontolo »-Guanomad a privilégié les enfants qui sont éduqués au sein de l'orphelinat Des Paulins à Bel Air. Ils ont été entre autres, dotés de kits de protection contre la propagation de la Covid-19. Ces kits sont notamment composés de gels désinfectants, de cache-bouches lavables, de cartons de savons, de baumes Fosa ainsi que de CVO+. Dans la même foulée, l'association ne ménage pas ses efforts pour mener une campagne de sensibilisation sur le respect des gestes barrières et l'application des bonnes pratiques d'hygiène pour la protection de tous contre cet ennemi invisible mondial.

Cinq principaux domaines. Par ailleurs, « Ho Maitso ny Tontolo » a effectué une donation de vivres comportant des sacs de riz et de grains secs au profit de ces enfants de l'orphelinat. « Ce deuxième engagement sociétal vise à contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, dont entre autres, la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est également le fruit de notre collaboration avec d'autres entités, dont entre autres, Vaniala et l'association des jeunes Bohra de Tanà », selon les explications de Domoina Rajaonary, la présidente de l'association, qui plus est, la marraine du centre Des Paulins. Il est à rappeler que les actions de RSE entreprises par la société Guanomad par le biais de cette association « Ho Maitso Ny Tontolo » touchent cinq principaux domaines. Il s'agit notamment de la promotion de la sécurité alimentaire, de la santé et de l'éducation, de la protection de l'environnement ainsi que du développement rural. Le but est de contribuer au développement socio-économique de Madagascar et, partant, d'atteindre les Objectifs de Développement Durable.