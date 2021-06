Afrique: Angola-Cap-Vert - Les reines d'Afrique sur scène

Face à un novice dans la compétition, l'Angola lance sa quête d'une 14e étoile continentale ce mercredi.

Sur le papier, le duel lusophone du groupe C de ce jour, dès 16h, s'annonce très déséquilibré entre l'Angola et le Cap-Vert. Les Cap-verdiennes, qui en sont à leur toute première participation, connaîtront leur baptême du feu contre l'hégémon du handball féminin africain depuis 1992. Sans véritable fait d'armes sur la scène internationale, le Cap-Vert est au Cameroun avec un groupe de 18 joueuses.

Au sein de celui-ci, on retrouve trois joueuses évoluant au Portugal qui ont rejoint le camp d'entraînement de la sélection à Praia la semaine dernière. Pour la sélectionneure Ana Seabra, il est davantage question de planter les graines du futur. « Elles ont besoin de participer et de vivre plus souvent ces expériences internationales, de grandir, d'apprendre et d'évoluer afin que, dans un avenir proche, elles soient encore plus fortes », a-t-elle indiqué avant de rallier Yaoundé.

Après une préparation au Portugal, l'effectif angolais affiche désormais complet avec les arrivées d'Azenaide Carlos et Carolina Morais. Les deux joueuses évoluant respectivement en Croatie et en Norvège n'avaient pas pu voyager avec le reste de la délégation en raison de soucis administratifs. Ainsi, le sélectionneur angolais Filipe Cruz va disposer ce mercredi de toutes les options et profils que lui offrent ses 18 joueuses. Le technicien a fait un mix de joueuses d'expérience comme l'imposante gardienne Teresa Almeida « Bá » (33 ans et près de 100 kg), la demi-centre Isabel Guialo « Belinha » (31 ans) et la nouvelle génération symbolisée par le pivot Albertina Kassoma. Ces dernières devront intensifier la discipline tactique, la rapidité et l'intensité qui ont toujours caractérisé le jeu du pays 13 fois champion d'Afrique.