Afrique: Le Mozambique tient en échec Eswatini et remporte le tournoi amical

Après avoir battu le Lesotho 5-0 le 2 juin et fait match nul 1-1 ce mardi 8 juin contre Eswatini, l'équipe nationale du Mozambique a remporté le tournoi amical de football à trois équipes, organisé à l'Estadio Nacional de Zimpeto, à Maputo.

Un tournoi qui s'insére dans la fenêtre internationale de la FIFA initialement prévue pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et renvoyée au mois de septembre.

Les Mambas ont récolté quatre points, comme Eswatini mais ont bénéficié du plus grand nombre de buts marqués (6 contre 2). A noter qu'Eswatini a gagné, samedi, le Lesotho par 1-0.

Dans le match de mardi, les deux équipes ont fait leur entrée sur le terrain, chacune déterminée à atteindre le but et à gérer l'avantage. Mais les forces étaient équilibrées et les opportunités de buts ont manqué. La première période se termine logiquement sur un score vierge.

La seconde mi-temps a apporté de la vigueur dans un camp comme dans l'autre. Le Mozambique a mis en place un football fluide et parfois même agréable à regarder, tandis qu'Eswatini imposait vitesse et force pour atteindre le but.

Estevão Novela (53e) a ouvert le score pour les Mambas en inscrivant son troisième but du tournoi, devenant par la même occasion le meilleur buteur. Les hommes du royaume d'Eswatini n'ont cependant pas abandonné le combat et ont parié toutes leurs forces sur l'attaque.

A cinq minutes de la fin, Gamedze Sandile (85') a rétabli la parité après un corner. C'est sur ce score nul de 1-1 que le coup de sifflet final sera donné.

Réactions d'après-match

Horácio Gonçalves, Entraîneur du Mozambique

"Le bilan du tournoi est positif. Ce fut une semaine très intense au cours de laquelle nous avons joué quatre matchs avec de nouvelles façons de penser. Concernant le jeu, nous avons toujours essayé de jouer balle à terre contre un adversaire qui a utilisé plus de physique. Mais de notre part c'était bien fait et avec un peu de patience ça aurait été encore mieux. Je pense que c'est très positif pour ce que nous voulons, à savoir préparer l'équipe pour le tournoi du Cosafa. C'était une semaine fantastique ; les joueurs fantastiques et les résultats ont créé cet environnement."

Bruno Langa, Capitaine de l'équipe du Mozambique

"Nous avons une équipe à la hauteur. Je félicite tout le groupe, les joueurs et les entraîneurs pour le travail accompli et je pense qu'à partir de maintenant nous devons continuer au même rythme. Nous avons ici une équipe avec des joueurs talentueux pour apporter aux objectifs de l'équipe nationale."