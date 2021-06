Maroc: CRM4YOU démocratise la gestion de la relation client pour les TPE/PME marocaines

Casablanca — CRM4YOU, suite logicielle nouvellement lancée sur le marché marocain, a pour ambition de démocratiser la gestion systématisée de la relation client pour les TPE et PME du Royaume.

Spécialement conçue pour s'adapter aux besoins spécifiques de cette catégorie d'entreprises, mais aussi ceux des professions libérales, CRM4YOU met à leur disposition un ensemble d'outils efficaces et accessibles, leur permettant d'optimiser les processus de gestion de leur clientèle et ainsi leur permettre de maximiser leur valeur ajoutée, indique l'entreprise dans un communiqué.

Partant du constat qu'une part non négligeable des TPE/PME au Maroc fait face à des difficultés pour sauter le pas de la digitalisation et la systématisation de la relation client, FIDE CONSULTING, entreprise marocaine spécialiste du domaine dirigée par M. Khalid Debbarh, et MANUREVA PROJECT, un fond d'investissement français dirigé par M. Manuel Cruz, fondateur de DIGITAL VIRGO, groupe spécialisé dans le digital ont décidé de lancer CRM4YOU afin de les accompagner dans cette transition essentielle pour l'essor de leurs activités dans l'avenir immédiat.

"En effet, la digitalisation apporte des avantages indéniables à l'heure où le monde est de plus en plus dépendant des échanges numériques. Cependant, nombre de structures continuent de fonctionner selon des schémas caducs", souligne l'entreprise.

Ainsi, CRM4YOU répond à ces problématiques en offrant aux entreprises des solutions clé-en- main, adaptées à leurs besoins spécifiques, à un coût particulièrement accessible, répondant ainsi aux principaux freins évoqués par les dirigeants de ces entreprises, à savoir la complexité du déploiement et le coût de la mise en place de ces solutions, fait savoir la même source.

L'idée du lancement de CRM4YOU trouve ses origines dans le contexte particulier que traverse l'écosystème économique, notamment en raison de la crise provoquée par les impacts de la pandémie mondiale. En effet, l'offre CRM4YOU a été conçue dès le départ en prenant en considération les contraintes financières engendrées par ce contexte. Elle est donc proposée à un tarif très compétitif, la rendant accessible à toutes les TPE et PME.

En effet, la plateforme leur permet de centraliser toutes les données de leurs clients et prospects, professionnaliser et automatiser l'échange avec leurs clients, et suivre en temps réel et même sur mobile, l'activité de leurs équipes Marketing et commerciales, relève le communiqué, ajoutant qu'elle propose également de nombreuses fonctionnalités innovantes qui aident les PME à mettre en valeur leurs produits et services, à suivre l'évolution de leurs performances au jour le jour et à prévoir leurs revenus.

CRM4YOU permet ainsi aux entreprises de bénéficier d'une vision à 360° de leurs activités, et d'être parfaitement outillées pour répondre aux besoins d'une clientèle toujours plus exigeante, leur permettant d'affronter les défis posés par la nouvelle normalité, conclut la même source.