Algérie: Diwaniya Art organise l'exposition virtuelle "Al Basma" sur la plateforme "Artsy"

Alger — La Diwaniya Art Gallery, invite une pléiade d'artistes d'Algérie, du monde arabe et de la rive nord de la Méditerranée, à présenter leurs œuvres dans une exposition virtuelle, intitulée "Al Basma" en partenariat avec la célèbre plateforme New Yorkaise Artsy, a-t-on appris auprès de la galerie d'art.

Cette exposition, prévue pour du 20 juin au 20 octobre, permet aux organisateurs d'unifier les empreintes des artistes reconnus d'une grande posture, afin de réaliser une fresque mosaïque, qui élargira le rayonnement de la Diwaniya et faire entendre le chant coloré de la culture Algérienne.

L'Algérie sera représentée dans cette exposition virtuelle, qui facilite la rencontre des artistes et des collectionneurs, par Adlene Samet ,un artiste qui réalise des œuvres d'art poétiques et mystérieuses en forme enfantine, et Hassen Drici, qui compte à son actif plusieurs expositions collectives et personnelles inspirées de son amour pour l'architecture.

L'artiste Palestinien Tayseer Barakat est également invité pour témoigner avec ses expressions artistiques de l'originalité du peuple palestinien et sa cause universelle. Tayseer est connu pour son travail sur divers matériaux qu'il emprunte comme supports de sa vocation artistique.

Le peintre franco-espagnole, Patrick Altes, né à Oran, prendra part à cette exposition avec ses travaux connus sur la question de la tolérance, l'égalité, et la spiritualité. Il a acquis une grande expérience dans son domaine grâce à ses participations à de nombreuses expositions et résidences artistiques aux quatre coins du monde.

On retrouve également l' artiste koweïtienne, Ghadah Alkandari née en 1969 en Inde, de parents diplomates qui lui ont permis de vivre dans plusieurs pays y compris en Algérie. Elle a bénéficié d'une formation dans une école New Yorkaise qui a forgé son style actuel, d'inspiration classique et contemporaine, elle anime ses personnages figuratifs par son imagination fertilisée par ses lectures dans la littérature enfantine et les livres d'humour.

La Diwaniya Art Gallery, est la première galerie d'art algérienne à signer un contrat de partenariat avec la célèbre plateforme New Yorkaise Artsy ,affirment les organisateurs , précisant, que cette collaboration offre de grandes opportunités sur le marché de l'art en ligne.

Fondée en 2009, Artsy est aujourd'hui dirigée par toute une équipe de spécialistes de différents domaines, qui assurent la gestion de plus d'un million d'œuvres d'art réalisées par plus de 100 000 artistes du monde entier.

Fondée en septembre 2021 par le plasticien algérien Hamza Bounoua, "Diwaniya Art Gallery" ambitionne de "représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents événements d'envergure" et d'offrir à ces derniers une vitrine professionnelle sur la scène artistique internationale.