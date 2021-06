Cote d'Ivoire: Lutte contre le Diabète - Le gouvernement et Novo Nordisk scellent un partenariat stratégique

Depuis le 4 juin, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, et la firme pharmaceutique Novo Nordisk sont officiellement des partenaires.

Le but est d'unir leurs forces pour améliorer les soins administrés aux enfants et adultes vulnérables vivant avec le diabète en Côte d'Ivoire. Ce partenariat a été concrétisé par la signature d'un Mémorandum d'entente entre Pierre Dimba, ministre en charge de la Santé et Ibrahim Bakayoko, directeur régional Afrique francophone de Novo Nordisk, à Azalai Hôtel sis à Abidjan-Marcory.

La signature s'est faite en présence de S.E. Mme Birgit la Cour Madsen, ambassadrice adjointe du Royaume du Danemark pour la Côte d'Ivoire qui a spécialement effectué le déplacement d'Accra à Abidjan pour assister à cette importante cérémonie.

A cette occasion, le ministre Pierre Dimba s'est réjoui de la concrétisation de ce Partenariat public-privé qui, selon lui, « est désormais plus que nécessaire pour lutter contre les maladies non transmissibles en général et le diabète en particulier ».

En effet, ce partenariat qui vient d'être scellé entre l'Etat ivoirien et la société pharmaceutique danoise veut améliorer l'accès aux soins des diabétiques vivant dans les pays en développement ou à revenu faible/intermédiaire et à l'insuline de qualité. Il s'agit concrètement, à travers le projet le "Changing Diabetes in Children" CDiC, de soulager les enfants et adolescents atteints du diabète de type 1.

Précisons que ce projet a déjà touché 479 enfants en Côte d'Ivoire. Et son extension sur les quatre prochaines années permettra de prendre en compte 576 enfants supplémentaires. C'est la raison pour laquelle, le ministre Pierre Dimba a annoncé qu'« un comité sera installé pour suivre l'évolution du projet de façon constante ».

Quant à Ibrahim Bakayoko, il a relevé que « la Côte d'Ivoire compte 237 400 adultes, de 20 à 79 ans atteints du diabète ». Et d'ajouter : « le diabète est un tueur silencieux. Il faut donc agir dès maintenant ! L'ambition de notre structure est d'atteindre 100 000 enfants dans le monde d'ici à 2030, à travers le projet CDiC ».

Pour sa part, S.E Mme Birgit la Cour Madsen, ambassadrice adjointe du Royaume du Danemark, s'est réjouie de se rendre pour la première fois à Abidjan en vue d'apporter l'appui institutionnel de son pays à cette initiative iCARE. « Notre institution va continuer à soutenir l'amélioration de l'accès à l'insuline qui a été découverte il y a maintenant 100 ans et à l'éducation des malades du diabète, par le biais de projets innovants et de partenariats avec diverses parties prenantes ».

Cette cérémonie, convient-il de préciser, a été l'occasion de faire le lancement officiel de l'initiative iCARE en Côte d'Ivoire. A cet effet, de hauts dirigeants de la société pharmaceutique ont suivi l'événement en direct via Microsoft Teams.

Et depuis Istanbul en Turquie, Emil Kongshoj Larsen, vice-président chargé du développement des affaires pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a donné un aperçu global de cette initiative qui se décline en deux axes, le "Affordability plan" et le CDiC.