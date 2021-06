Cote d'Ivoire: Le Premier ministre Patrick Achi - « L'Hévéa est une formidable réussite ivoirienne »

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a pris part, ce mardi 8 juin 2021, au 1er Sommet Mondial Virtuel sur le Caoutchouc. A cette occasion, il a indiqué aux acteurs du secteur que « L'Hévéa est une formidable réussite ivoirienne ». Il faut noter que la Côte d'Ivoire est le 1er producteur d'Afrique avec près d'un million de tonnes en 2020, soit 80% de la production du continent et le 4ème au monde, une progression de trois (3) places en trois (3) ans. Ce Sommet s'achève le 11 juin 2021.

« Grâce à l'engagement de nos 150.000 planteurs et de nos 40.000 saigneurs (qui viennent récolter le latex qui sert à former ensuite le caoutchouc), la Côte d'Ivoire est devenue en une décennie, le 1er producteur d'Afrique et le 4ème du Monde, avec près de 8% de la production mondiale.

Il nous faut être fiers de notre filière, des efforts de nos paysans qui font vivre grâce à leur labeur plus d'1,2 million d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens.

C'est ce que j'ai dit à l'ouverture du 1er Sommet mondial virtuel du Caoutchouc, où j'ai eu l'honneur de représenter le Président de la République, SEM. Alassane OUATTARA.

J'ai aussi insisté sur l'importance dans l'Hévéa, comme dans le cacao ou l'acajou, d'un avenir fait d'industries et d'indépendances.

Il ne nous est en effet plus possible de rester dans ce statut d'éternel producteur « de base », où nous prenons la plus grande part de la pénibilité et si peu de la valeur globale produites par nos richesses agricoles.

C'est pourquoi, tout en doublant encore notre production d'ici 2025, nous allons accélérer l'installation d'une industrie de transformation primaire et secondaire performante pour tirer toujours plus de revenus de l'Hévéa et de l'engagement des Ivoiriens ! »